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Haberler Galeri 'Türkiye'nin fay dengesi değişti' Deprem uzmanı 'Binlerce yıldır suskun' sözleri ile açıkladı
Giriş Tarihi: 25.02.2023 15:08 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 15:43

'Türkiye'nin fay dengesi değişti' Deprem uzmanı 'Binlerce yıldır suskun' sözleri ile açıkladı

Niğde'nin Obruk Bor ilçesinde merkez üssünde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremi değerlendiren Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tüysüz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin Türkiye'nin fay dengesini değiştirdiğini söyledi. 'Ege ve İstanbul'u etkileyecek bir değişim var mı?" sorusuna yanıt verdi.

’Türkiye’nin fay dengesi değişti’ Deprem uzmanı ’Binlerce yıldır suskun’ sözleri ile açıkladı

Niğde'de meydana gelen 5.3 şiddetindeki depremin ardından Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bir televizyon kanalına önemli açıklamalarda bulundu. Tüysüz, Kahramanmaraş depremlerinin Türkiye'deki fay dengelerini değiştiridiğini belirtti.

’Türkiye’nin fay dengesi değişti’ Deprem uzmanı ’Binlerce yıldır suskun’ sözleri ile açıkladı

Tüysüz, "7,7 ve 7,6'lık depremlerden sonra Türkiye'nin hemen hemen bütün fayların dengelerinde değişme var." ifadelerini kullandı.

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’Türkiye’nin fay dengesi değişti’ Deprem uzmanı ’Binlerce yıldır suskun’ sözleri ile açıkladı

Faya yakın olan yerlerde dengelerin bir miktar değişmiş olabileceğini belirten Tüysüz, "Kahramanmaraş'taki depremler karada yaşanan önemli depremlerden. İkinci bir depremin de olması fayların değişmesine yol açmıştır. Ama batılara gidecek, Ege ve İstanbul'u etkileyecek bir değişimden söz etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

’Türkiye’nin fay dengesi değişti’ Deprem uzmanı ’Binlerce yıldır suskun’ sözleri ile açıkladı

ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK"

Tüysüz, Niğde'nin 2020 yılında da 5,1 büyüklüğünde depremle sarsıldığını hatırlatarak şöyle devam etti:

’Türkiye’nin fay dengesi değişti’ Deprem uzmanı ’Binlerce yıldır suskun’ sözleri ile açıkladı

"Yine aynı noktaya karşılık geliyor. Burası Tuz Gölü fay sistemi dediğimiz 200 kilometrelik fay sisteminin güney ucunda. Endişe edilecek bir depremin öncüsü olmasını düşünmüyorum.

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