Giriş Tarihi: 25.02.2023 15:08
Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
15:43
'Türkiye'nin fay dengesi değişti' Deprem uzmanı 'Binlerce yıldır suskun' sözleri ile açıkladı
Niğde'nin Obruk Bor ilçesinde merkez üssünde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremi değerlendiren Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tüysüz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin Türkiye'nin fay dengesini değiştirdiğini söyledi. 'Ege ve İstanbul'u etkileyecek bir değişim var mı?" sorusuna yanıt verdi.