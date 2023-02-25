’Türkiye’nin fay dengesi değişti’ Deprem uzmanı ’Binlerce yıldır suskun’ sözleri ile açıkladı

Faya yakın olan yerlerde dengelerin bir miktar değişmiş olabileceğini belirten Tüysüz, "Kahramanmaraş'taki depremler karada yaşanan önemli depremlerden. İkinci bir depremin de olması fayların değişmesine yol açmıştır. Ama batılara gidecek, Ege ve İstanbul'u etkileyecek bir değişimden söz etmiyoruz." ifadelerini kullandı.