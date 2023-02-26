Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Işık patlaması yine gözüktü | Video

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkımlara yol açarken, o geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen 2 ana büyük deprem 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden oldu.