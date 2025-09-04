Türkiye’nin Filistin’e desteği rahatsız etti: Siyonist vekillerden küstah talep! Yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR

Zilberman, Türkiye'nin "yanlış anlaşılan" bir ülke olmadığını, aksine "bilinçli stratejik tercihler yaptığını" belirterek bu tercihlerin ABD güvenliğini zayıflattığını, ittifakları tehlikeye attığını ve bölgesel istikrarı bozduğunu belirtti. Zilberman, küstah ifadelerle Türkiye'yi "revizyonist ve Batı karşıtı bir güç" olarak nitelendirdi.

Zilberman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Artık Erdoğan'ın Türkiye'sini hala istediğimiz türden bir müttefikmiş gibi görmeyi bırakmanın ve onu gerçekte olduğu gibi, düşmanca bir aktör olarak görmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.