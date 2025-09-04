Giriş Tarihi: 04.09.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 11:45
Türkiye’nin Filistin’e desteği rahatsız etti: Siyonist vekillerden küstah talep! Yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar
ABD Temsilciler Meclisi'ndeki bazı Siyonist destekçisi milletvekilleri, Türkiye'nin Filistin'e verdiği destek ve İsrail'e yönelik eleştirel tutumundan rahatsız olarak 2026 Savunma Bütçe Tasarısı'nda Ankara'ya karşı adımlar attı. Tasarıya eklenen değişikliklerle, Türkiye'ye yapılacak silah satışları ve askeri iş birliği kısıtlanmaya veya şartlı hale getirilmeye çalışılıyor.