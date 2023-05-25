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Giriş Tarihi: 25.05.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 11:33

Türkiye'nin son hamlesi dünyayı panikletti: Yunan medyası 'alarm zili' sözleri ile duyurdu! İngiliz BBC sebebini anlamaya çalışıyor...

İngiliz BBC, Türkiye seçimlerini Afrika'nın da titizlikle takip etmesini mercek altına aldı. "Türkiye'deki seçim, Afrika'da neden yakından takip ediliyor?" başlığı ile okuyucularının karşısına çıkan BBC, Erdoğan'ın bölgede artan etkisinin nedenlerini araştırdı. Türkiye'nin Batı'nın sömürgeci zihniyetinden uzak diplomasisini analiz eden gazete, Erdoğan'ın "Afrika Afrikalılarındır, biz sizin altınlarınız için burada değiliz." sözünü hatırlattı. Yunan Pentapostagma ise, son gelişmeleri 'Alarm zili' olarak okuyucularına sundu.

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Türkiye’nin son hamlesi dünyayı panikletti: Yunan medyası ’alarm zili’ sözleri ile duyurdu! İngiliz BBC sebebini anlamaya çalışıyor...

Türkiye seçimlerinde 2. tura sayılı günler kala, İngilizler Başkan Erdoğan'ın sırrını mercek altına aldı. Üstelik bu kez gündemlerinde Afrika açılımı var. "Türkiye'deki seçim, Afrika'da neden yakından takip ediliyor?" başlığını atan BBC, Afrika'da Erdoğan'ın kazanması beklentisini yazdı. Yunan gazeteler ise durumdan oldukça endişeli...

Türkiye’nin son hamlesi dünyayı panikletti: Yunan medyası ’alarm zili’ sözleri ile duyurdu! İngiliz BBC sebebini anlamaya çalışıyor...

Başkan Erdoğan'ın 20 yıl önce iktidara geldiği günden beri, Afrika'ya gösterdiği ilgiyi mercek altına alan BBC, "Afrika'da Türkiye'nin seçimi neden yakından takip ediliyor?" diye sordu.

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Türkiye’nin son hamlesi dünyayı panikletti: Yunan medyası ’alarm zili’ sözleri ile duyurdu! İngiliz BBC sebebini anlamaya çalışıyor...

Türkiye'nin Afrika'da ekonomik, askeri ve diplomatik fırsatları gördüğü belirtilen haberde, Türkiye ve Afrika arasındaki bağın Erdoğan'ın seçilmesi halinde daha da güçleneceği ifade edildi.

Türkiye’nin son hamlesi dünyayı panikletti: Yunan medyası ’alarm zili’ sözleri ile duyurdu! İngiliz BBC sebebini anlamaya çalışıyor...

KILIÇDAROĞLU'NUN GÖZÜ AVRUPA'DA

Başkan Erdoğan'ın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise gözünün Avrupa ve Batı'da olduğuna dikkat çekildi. Afrika'nın öncelik olmayacağı ifade edildi

Türkiye’nin son hamlesi dünyayı panikletti: Yunan medyası ’alarm zili’ sözleri ile duyurdu! İngiliz BBC sebebini anlamaya çalışıyor...

180 DERECELİK DÖNÜŞ

Kılıçdaroğlu'nun dış politikada 180 derecelik bir dönüş planladığı belirtilen haberde, dünyadaki kilit ülkeler ile ilişkilerin nasıl etkileneceği konusunda yetersiz açıklamaları olduğu ifade edildi.

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