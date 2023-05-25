Giriş Tarihi: 25.05.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 11:33

Türkiye'nin son hamlesi dünyayı panikletti: Yunan medyası 'alarm zili' sözleri ile duyurdu! İngiliz BBC sebebini anlamaya çalışıyor...

İngiliz BBC, Türkiye seçimlerini Afrika'nın da titizlikle takip etmesini mercek altına aldı. "Türkiye'deki seçim, Afrika'da neden yakından takip ediliyor?" başlığı ile okuyucularının karşısına çıkan BBC, Erdoğan'ın bölgede artan etkisinin nedenlerini araştırdı. Türkiye'nin Batı'nın sömürgeci zihniyetinden uzak diplomasisini analiz eden gazete, Erdoğan'ın "Afrika Afrikalılarındır, biz sizin altınlarınız için burada değiliz." sözünü hatırlattı. Yunan Pentapostagma ise, son gelişmeleri 'Alarm zili' olarak okuyucularına sundu.