Victoria Beckham ateş püskürdü! "Oğlumun peşini bırak!"

Victoria Beckham'dan ünlü şarkıcıya veto! "Oğlumun peşini bırak!"

Beckham'ın bir dostu, "Victoria bu ilişkiden rahatsız oldu ve onaylamadığını söyledi. Victoria ve David, Brooklyn'i Rita'yı görme konusunda izin vermedi ve yasak getirdi ve ayrıldılar" dedi.