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  • Victoria Beckham ateş püskürdü! "Oğlumun peşini bırak!"

ateş püskürdü! "Oğlumun peşini bırak!"

Ünlü şarkıcı 'nın ve 'ın büyük oğulları ile geçen yıl aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 28.01.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 14:14
Victoria Beckham ateş püskürdü! Oğlumun peşini bırak!

İngiltere'nin ünlü çifti ve 'ın 19 yaşındaki oğulları 'ın ünlü şarkıcı ile aşk yaşadığı iddiası İngiliz basınının gündemine oturdu.

Victoria Beckham'dan ünlü şarkıcıya veto! Oğlumun peşini bırak!

Victoria Beckham'dan ünlü şarkıcıya veto! "Oğlumun peşini bırak!"

Çiftin 2017'de birbirlerine samimi mesajlar gönderdiği ve birçok kez buluştuğu ortaya çıktı.

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Victoria Beckham'dan ünlü şarkıcıya veto! Oğlumun peşini bırak!

Victoria Beckham'dan ünlü şarkıcıya veto! "Oğlumun peşini bırak!"

Bu haberlerin ortaya çıkmasının ardından 'ın ateş püskürdüğü iddia edildi.

Victoria Beckham'dan ünlü şarkıcıya veto! Oğlumun peşini bırak!

Victoria Beckham'dan ünlü şarkıcıya veto! "Oğlumun peşini bırak!"

2017'de henüz 18 yaşını dolduran Brooklyn ile o dönemde 26 yaşında olan 'nın gizlice flört ettiğini öğrenen Victoria'nın ilişkiye onay vermediği belirtildi. Beckham'ın Rita Ora için "oğlumun peşini bırakmak zorunda" dediği iddia edildi.

Victoria Beckham'dan ünlü şarkıcıya veto! Oğlumun peşini bırak!

Victoria Beckham'dan ünlü şarkıcıya veto! "Oğlumun peşini bırak!"

Bu durum üzerine de ilişki ciddileşmeden sona erdi.

Victoria Beckham'dan ünlü şarkıcıya veto! Oğlumun peşini bırak!

Victoria Beckham'dan ünlü şarkıcıya veto! "Oğlumun peşini bırak!"

Beckham'ın bir dostu, "Victoria bu ilişkiden rahatsız oldu ve onaylamadığını söyledi. Victoria ve David, Brooklyn'i Rita'yı görme konusunda izin vermedi ve yasak getirdi ve ayrıldılar" dedi.

Victoria Beckham'dan ünlü şarkıcıya veto! Oğlumun peşini bırak!

Victoria Beckham'dan ünlü şarkıcıya veto! "Oğlumun peşini bırak!"

'dan ayrılmak zorunda kalan Brooklyn bir süredir genç manken Hana Cross ile birlikte.

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