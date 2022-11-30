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Giriş Tarihi: 30.11.2022 12:07 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 12:07

X-Ray cihazına bakan doktorlar şaştı kaldı! Midesinden tam 187 tane çıkarıldı

Hindistan'da şiddetli karın ağrısıyla hastaneye giden adamın midesinden tam 187 tane bozuk para çıkarıldı. 1.5 kilogram ağırlığında olan paraların hasta tarafından 3 ayda yutulduğu ifade edildi.

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X-Ray cihazına bakan doktorlar şaştı kaldı! Midesinden tam 187 tane çıkarıldı

Hindistan Lingsugur'da ilginç bir olay yaşandı. Geçtiğimiz hafta hastaneye ağrı şikayetiyle giden bir erkek hastanın midesini inceleyen doktorlar şoke oldu.

X-Ray cihazına bakan doktorlar şaştı kaldı! Midesinden tam 187 tane çıkarıldı

Hastanın midesinin bozuk parayla dolu olduğu görüldü. Aşırı derecede şişkin ve sürekli istifra eden hasta acil olarak operasyona alındı.

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X-Ray cihazına bakan doktorlar şaştı kaldı! Midesinden tam 187 tane çıkarıldı

Hastanın midesinde 187 adet madeni bozuk para çıktı. Paraların ağırlığı bir buçuk kilograma denk geliyor.

X-Ray cihazına bakan doktorlar şaştı kaldı! Midesinden tam 187 tane çıkarıldı

Konuyla ilgili konuşan uzmanlar "Fiziksel mide probleminden dolayı acı çekiyordu. 2-3 ayda onlarca madeni parayı yutmuş. X-Ray cihazına baktığımızda şok olduk" dedi.

X-Ray cihazına bakan doktorlar şaştı kaldı! Midesinden tam 187 tane çıkarıldı

2 saatlik bir ameliyat sonrasında tüm paralar hastanın midesinden çıkarıldı. Şu an için hasta başka bazı ufak komplikasyonlar nedeniyle hastanede kalıyor.

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