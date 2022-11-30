X-Ray cihazına bakan doktorlar şaştı kaldı! Midesinden tam 187 tane çıkarıldı

Hindistan Lingsugur'da ilginç bir olay yaşandı. Geçtiğimiz hafta hastaneye ağrı şikayetiyle giden bir erkek hastanın midesini inceleyen doktorlar şoke oldu. Hastanın midesinin bozuk parayla dolu olduğu görüldü. Aşırı derecede şişkin ve sürekli istifra eden hasta acil olarak operasyona alındı. Hastanın midesinde 187 adet madeni bozuk para çıktı. Paraların ağırlığı bir buçuk kilograma denk geliyor. Konuyla ilgili konuşan uzmanlar 'Fiziksel mide probleminden dolayı acı çekiyordu. 2-3 ayda onlarca madeni parayı yutmuş. X-Ray cihazına baktığımızda şok olduk' dedi. 2 saatlik bir ameliyat sonrasında tüm paralar hastanın midesinden çıkarıldı. Şu an için hasta başka bazı ufak komplikasyonlar nedeniyle hastanede kalıyor. Bu ilginç olay Hindistan'da bir ilk değil. Geçtiğimiz yıllarda yaşlı bir adamın midesinden 63 adet kaşık çıkarılmıştı. Şiddetli karın ağrısıyla hastaneye giden hasta, bu kaşıkları kendini zorlayarak yuttuğunu ifade etmişti. Doktorlar bu tarz durumların oldukça nadir olduğunu ve altında psikolojik nedenlerin barındığını ifade ediyor.