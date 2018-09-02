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Yabancı kuruluş 2018 ikinci yarısında açıkladı! İşte ülkelerin askeri donanma güçleri

Giriş Tarihi: 02.09.2018 18:54
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Yabancı kuruluş 2018 ikinci yarısında açıkladı! İşte ülkelerin askeri donanma güçleri
Yabancı kuruluş 2018 ikinci yarısında açıkladı! İşte ülkelerin askeri donanma güçleri
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Yabancı kuruluş 2018 ikinci yarısında açıkladı! İşte ülkelerin askeri donanma güçleri
Yabancı kuruluş 2018 ikinci yarısında açıkladı! İşte ülkelerin askeri donanma güçleri

Üç tarafı denizle çevrili Türkiye'nin donanma gücü de dünyada sayılı. Global Firepower ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını sıraladı. Listede kara ordusu güçlü olmasa da deniz gücüyle ön planda olan sürpriz ülkeler de var. İşte aralarında Türkiye'nin de olduğu liste...

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Yabancı kuruluş 2018 ikinci yarısında açıkladı! İşte ülkelerin askeri donanma güçleri
Yabancı kuruluş 2018 ikinci yarısında açıkladı! İşte ülkelerin askeri donanma güçleri

Slovenya

Toplam donanma varlığı: 0

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 2

Mayın gemisi: 0

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Yabancı kuruluş 2018 ikinci yarısında açıkladı! İşte ülkelerin askeri donanma güçleri
Yabancı kuruluş 2018 ikinci yarısında açıkladı! İşte ülkelerin askeri donanma güçleri

Surinam

Toplam donanma varlığı: 0

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 3

Mayın gemisi: 0

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Yabancı kuruluş 2018 ikinci yarısında açıkladı! İşte ülkelerin askeri donanma güçleri
Yabancı kuruluş 2018 ikinci yarısında açıkladı! İşte ülkelerin askeri donanma güçleri

Somali

Toplam donanma varlığı: 0

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 11

Mayın gemisi: 0

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Yabancı kuruluş 2018 ikinci yarısında açıkladı! İşte ülkelerin askeri donanma güçleri
Yabancı kuruluş 2018 ikinci yarısında açıkladı! İşte ülkelerin askeri donanma güçleri

Türkmenistan

Toplam donanma varlığı: 4

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 6

Mayın gemisi: 0

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Yabancı kuruluş 2018 ikinci yarısında açıkladı! İşte ülkelerin askeri donanma güçleri
Yabancı kuruluş 2018 ikinci yarısında açıkladı! İşte ülkelerin askeri donanma güçleri

El Salvador

Toplam donanma varlığı: 4

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 3

Mayın gemisi: 0

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