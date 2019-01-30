Somali'de ve Suriye'deyiz. Türkiye içerisinde İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'da Suriye sağlık gücünü eğiten merkezlerimiz var. Burada yüksek miktarlarda personelimiz var. 2018'de 5 bin 441 ameliyat, 164 bin muayene, bin 800 beslenme tedavisi verdik, gelişme geriliği olan çocuklarda hekimle bunların hastalıklarını tedavi ederek aynı zamanda normal çocuklar olmasını sağlayan bir program."