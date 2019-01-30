Dünyanın dört bir yanında mazlumlara el uzatan Türkiye, karşılıksız yardım konusunda insanlığa örnek oluyor. Yeryüzü Doktorları Derneği, bağışçılarından gelen yardımlarla özellikle Afrika ve Asya ülkelerinde insanlara adeta ışık oluyor. Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Doktor Yahyahan Güney, '2018'de 5 bin 441 ameliyat, 164 bin muayene, bin 800 beslenme tedavisi verdik.' dedi. Güney, derneğin 2018'de gerçekleştirdiği projeleri ve 2019 hedeflerini anlattı. Güney, 2018'de yapılan faaliyetler hakkında bilgiler vererek, 'Anne çocuk sağlığı ve beslenme merkezlerimiz var. Beslenme sağlığı projelerimiz de var. Sağlık hizmetleri, gönüllü sağlık ekipleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon, göz sağlığı, eğitim, psiko-sosyal destek, su kuyusu, hijyen kiti gibi projelerimiz mevcut. Birçok ülkede faaliyet gösterdik.' diye konuştu. Aynı bölgede uzun süre kalarak orada bir etki ve farkındalık oluşturmaya çalıştıklarına dikkati çeken Güney, buralarda etkiyi artıracak projeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Güney, Filistin gibi sürekli bulundukları yerler olduğunu anımsatarak, söz konusu yerlere fazlaca önem verdiklerini dile getirdi. Geçen yıl 18 ülkede faaliyetlerin gerçekleştirildiği bilgisini veren Güney, şu bilgileri verdi: '15 gönüllü sağlık ekibi gönderdik, 13 aktif çalışan sağlık merkezimiz var. Yemen'de, Gazze'de mobil ekiplerimiz ve rehabilitasyon merkezimiz var. Gazze bizim için çok değerli. Orada büyük bir mağduriyet var. Savaş yaralanmaları ve bombardımanlarda yaralananlara evde sağlık hizmeti veriyoruz. Somali'de ve Suriye'deyiz. Türkiye içerisinde İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'da Suriye sağlık gücünü eğiten merkezlerimiz var. Burada yüksek miktarlarda personelimiz var. 2018'de 5 bin 441 ameliyat, 164 bin muayene, bin 800 beslenme tedavisi verdik, gelişme geriliği olan çocuklarda hekimle bunların hastalıklarını tedavi ederek aynı zamanda normal çocuklar olmasını sağlayan bir program.' Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uzman Doktor Hasan Oktay Özkan ise her katarakt sorununun görmeyi doğrudan bozmadığını, 100 milyon katarakt hastasının yaklaşık 20 milyonunun körlük derecesinde hayattan koptuğunu söyledi.