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Yılda sadece 1 kez yakalanabiliyor! İşte dünyanın en büyük balığını böyle avlıyorlar

Yılda sadece 1 kez yakalanabiliyor! İşte dünyanın en büyük balığını böyle avlıyorlar

Öyle bir balık ki yılda sadece 1 kez yakalanabiliyor. Karşılaşacağınız manzaralar sizi çok şaşırtacak! Dünyanın en büyük balığını böyle yakalıyorlar. Üstelik sadece yılda bir kez gerçekleşiyor. Hayretler içerisinde bırakan bu ilginç av yine dünyanın en büyük nehirlerinden Amazon'da yapılıyor. Gezegenimizdeki en büyük nehir balığı Arapayma yakalama süreci görenleri büyülüyor. 2,5 metre uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığındaki bu balıklar, senede sadece 1 kez yakalanabiliyor. O anlar bu kez objektiflere takıldı.