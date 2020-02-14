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  • Yılda sadece 1 kez yakalanabiliyor! İşte dünyanın en büyük balığını böyle avlıyorlar

Yılda sadece 1 kez yakalanabiliyor! İşte dünyanın en büyük balığını böyle avlıyorlar

Öyle bir balık ki yılda sadece 1 kez yakalanabiliyor. Karşılaşacağınız manzaralar sizi çok şaşırtacak! Dünyanın en büyük balığını böyle yakalıyorlar. Üstelik sadece yılda bir kez gerçekleşiyor. Hayretler içerisinde bırakan bu ilginç av yine dünyanın en büyük nehirlerinden Amazon'da yapılıyor. Gezegenimizdeki en büyük nehir balığı Arapayma yakalama süreci görenleri büyülüyor. 2,5 metre uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığındaki bu balıklar, senede sadece 1 kez yakalanabiliyor. O anlar bu kez objektiflere takıldı.

Giriş Tarihi: 14.02.2020 07:27 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 07:42
Yılda sadece 1 kez yakalanabiliyor! İşte dünyanın en büyük balığını böyle avlıyorlar

Dünyanın en büyük nehir balığını daha önce görmüş müydünüz?

Yılda sadece 1 kez yakalanabiliyor! İşte dünyanın en büyük balığını böyle avlıyorlar

Arapayma yakalama süreci görenleri büyülüyor.

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Yılda sadece 1 kez yakalanabiliyor! İşte dünyanın en büyük balığını böyle avlıyorlar

Bu balıklar 2,5 metre uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığında.

Yılda sadece 1 kez yakalanabiliyor! İşte dünyanın en büyük balığını böyle avlıyorlar

Senede sadece 1 kez yakalanabiliyorlar.

Yılda sadece 1 kez yakalanabiliyor! İşte dünyanın en büyük balığını böyle avlıyorlar

İşte o avlanma döneminden şaşırtıcı kareler!

Yılda sadece 1 kez yakalanabiliyor! İşte dünyanın en büyük balığını böyle avlıyorlar
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Yılda sadece 1 kez yakalanabiliyor! İşte dünyanın en büyük balığını böyle avlıyorlar
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