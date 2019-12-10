Yıllarca tedavi edilemeyen bir dizi ağrı ile boğuştu! Yaşadıklarına doktorlar bile şaşırdı

Çin'de Wang Lei adında bir adam ilk olarak 2007'de sol tarafında uyuşukluk hissetmeye başladı ve o zamandan beri tedavi edilemeyen bir dizi ağrı ve şikayetle boğuşmaya başladı.

Çok sayıda uzmana göründü, defalarca testlere tabi tutuldu, ilaçlar verildi. Ancak şikayetleri bitmedi. En son kötü huylu bir beyin tümörü olduğu teşhisi konuldu.