Yıllarca tedavi edilemeyen bir dizi ağrı ile boğuştu! Yaşadıklarına doktorlar bile şaşırdı

KİRLİ, ÇİĞ VE AZ PİŞMİŞ ETTEN UZAK DURUN
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC),etin güvenli bir sıcaklıkta pişirilmesini ve tenya oluşumunu önlemek için bir gıda termometresi kullanılmasını öneriyor.
Habertürk'ün haberine göre; İnsanlar, tenya larvalarına ev sahipliği yapan tek canlı. Hijyen koşullarının iyi olmadığı bölgelerde bu yumurtalara maruz kalınabiliyor. Bu yumurtalar günlerce hatta aylarca nemli bir ortamda yaşayabiliyor. Kontamine bölgelerde beslenen inekler ve domuzlar enfekte olarak, insana bulaştırabilir. CDC'ye göre; kirli, çiğ veya az pişmiş et yiyen kişide bu tenyalar görülebilir.