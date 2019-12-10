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  • Yıllarca tedavi edilemeyen bir dizi ağrı ile boğuştu! Yaşadıklarına doktorlar bile şaşırdı

Yıllarca tedavi edilemeyen bir dizi ile boğuştu! Yaşadıklarına doktorlar bile şaşırdı

'de bir adam yıllarca tedavi edilemeyen bir dizi ile boğuştu. 2007'de sol tarafında uyuşukluk hissetmeye başlayan adama defalarca tahlil yapıldı. Kullandığı ilaçlara rağmen şikayetleri bitmeyen talihsiz adamın durumu kötüleşmeye devam etti. Sık sık nöbet geçirme ve göz kararması çekmeye başladı. Tümörün niteliği ve neden geliştiğini araştırmaya başlayan doktorlar şoke edici bir gerçekle karşılaştılar.

Giriş Tarihi: 10.12.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 11:03
Yıllarca tedavi edilemeyen bir dizi ağrı ile boğuştu! Yaşadıklarına doktorlar bile şaşırdı

'de Wang Lei adında bir adam ilk olarak 2007'de sol tarafında uyuşukluk hissetmeye başladı ve o zamandan beri tedavi edilemeyen bir dizi ve şikayetle boğuşmaya başladı.

Çok sayıda uzmana göründü, defalarca testlere tabi tutuldu, ilaçlar verildi. Ancak şikayetleri bitmedi. En son kötü huylu bir beyin tümörü olduğu teşhisi konuldu.

Yıllarca tedavi edilemeyen bir dizi ağrı ile boğuştu! Yaşadıklarına doktorlar bile şaşırdı

Ancak teşhis ve tedavilere karşın genç adamın durumu kötüleşmeye devam etti ve sık sık nöbet geçirme ve göz kararması çekmeye başladı.

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Yıllarca tedavi edilemeyen bir dizi ağrı ile boğuştu! Yaşadıklarına doktorlar bile şaşırdı

Tümörün niteliği ve neden geliştiğini araştırmaya başlayan doktorlar şoke edici bir gerçekle karşılaştılar.

Whag Lei'nin beyninde 12 santimetre uzunluğunda bir tenya yaşıyordu.

Yıllarca tedavi edilemeyen bir dizi ağrı ile boğuştu! Yaşadıklarına doktorlar bile şaşırdı

'deki nöbet geçirdikten sonra bilinç kaybı yaşayan 43 yaşındaki bir adam, belirtileri devam ettikten birkaç hafta sonra doktora gitti. Yapılan tahlillerin ardından Zhu Zhongfa isimli hastanın beyninde ve göğsünde yüzlerce tenya olduğu keşfedildi.

Yıllarca tedavi edilemeyen bir dizi ağrı ile boğuştu! Yaşadıklarına doktorlar bile şaşırdı

RAHATSIZLIĞININ ARDINDAN AZ PİŞMİŞ ET ÇIKTI

New York Post gazetesinde yer alan habere göre; parazitik bir tenya olan taenia solium ile kontamine olmuş az pişmiş domuz eti yediği iddia edilen Zhongfa'nın doktoru Huang Jianrong, "Hastalar parazitlerin bulunduğu yere göre enfeksiyonlara farklı tepkiler veriyor. Bu vaka, nöbet geçirdi ve ardından bilincini kaybetti ancak akciğerlerinde kist olan başka hastalar buna çok fazla öksürerek tepki verebilir." dedi.

Yıllarca tedavi edilemeyen bir dizi ağrı ile boğuştu! Yaşadıklarına doktorlar bile şaşırdı

Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden Dr. Huang Jianrong, larvaların sindirim sistemi yoluyla Zhongfa'nın vücuduna girdiğini ve kan dolaşımıyla yukarı doğru gittiğini açıkladı. Sisticercosis ve neurocysticercosis teşhisi konulan Zhongfa'ya organlarını daha fazla hasar almaması için antiparaziter ilaçlar verildi.

Yıllarca tedavi edilemeyen bir dizi ağrı ile boğuştu! Yaşadıklarına doktorlar bile şaşırdı

KİRLİ, ÇİĞ VE AZ PİŞMİŞ ETTEN UZAK DURUN

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC),etin güvenli bir sıcaklıkta pişirilmesini ve tenya oluşumunu önlemek için bir gıda termometresi kullanılmasını öneriyor.

Habertürk'ün haberine göre; İnsanlar, tenya larvalarına ev sahipliği yapan tek canlı. Hijyen koşullarının iyi olmadığı bölgelerde bu yumurtalara maruz kalınabiliyor. Bu yumurtalar günlerce hatta aylarca nemli bir ortamda yaşayabiliyor. Kontamine bölgelerde beslenen inekler ve domuzlar enfekte olarak, insana bulaştırabilir. CDC'ye göre; kirli, çiğ veya az pişmiş et yiyen kişide bu tenyalar görülebilir.

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