Giriş Tarihi: 01.12.2025 10:42
Yunan bakan küstah ifadelerle Ankara’yı hedef aldı: Türkiye-Libya mutabakatını kabul etmeyeceğiz
Atina'da son günlerde Yunanistan'ın "yeni savunma doktrini" konuşuluyor. Savunma Bakanı Nikos Dendias, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ege'yi 'füzelerle kilitleyeceklerini' belirtmişti. Dendias, yakın zamanda ise Ankara'yı küstah ifadelerle hedef alarak, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakata izin vermeyeceklerini ileri sürdü ve savunma doktrini hakkında yeni detayları paylaştı.