Yunan bakan küstah ifadelerle Ankara’yı hedef aldı: Türkiye-Libya mutabakatını kabul etmeyeceğiz

Yeni caydırıcılık anlayışının çok katmanlı bir savunma sistemi içerdiğinin altını çizen Dendias ayrıca şunları kaydetti:

"Ülkemizin üzerinde beş ayrı savunma katmanı inşa ediyoruz: bir anti-balistik kalkan, bir hava savunma kalkanı, bir insansız hava aracı karşıtı kalkan, deniz alanı için füze topçusuna dayalı bir kalkan ve Ege'nin denizaltı alanını güçlendiren bir kalkan. Bu, Helenizmin savunmasında yepyeni bir unsurun hayata geçirilmesidir."