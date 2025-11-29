Yunan basını görüşmeye yer verdi: “Türkiye AB için önemli jeostratejik ortak”

WADEPHUL: "TÜRKİYE AB İÇİN ÖNEMLİ BİR JEOSTRATEJİK ORTAK"

Capital'ın aktardığına göre Wadephul, Türkiye'nin Ukrayna ve Gazze krizlerindeki rolüne dikkat çekerek Ankara'nın "birçok alanda kilit jeostratejik ortak haline geldiğini" ifade etti. Almanya'nın da AB–Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesinde çıkarı olduğunu belirten Wadephul, "Türkiye, NATO ortağı olarak AB'ye katılmak istiyorsa Almanya'da güvenilir ve dost bir ortak bulacaktır" dedi. Wadephul, AB'nin SAFE programının "Türkiye gibi önemli NATO ortaklarına açık olması gerektiğini" vurguladı.