Giriş Tarihi: 29.11.2025 10:20
Yunan basını görüşmeye yer verdi: “Türkiye AB için önemli jeostratejik ortak”
Yunanistan basını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul görüşmesine değinerek, "AB, Türkiye ile savunma iş birliğini güçlendirmeli" başlıklı haberini manşetine taşıdı. Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Türkiye'nin birçok alanda kilit jeostratejik ortak haline geldiğini vurgulayarak AB'nin Türkiye'ye yaklaşması ve iletişim kanallarını güçlendirmesi gerektiğini söyledi.