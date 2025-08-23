Giriş Tarihi: 23.08.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 11:57
Yunan basınından itiraf: Başkan Erdoğan’ın hamleleri Atina’yı gölgede bıraktı! Gözler Türkiye Fransa ortaklığında
Yunan basını, Fransa ve Türkiye'nin, savunma sanayinde yeni iş birliklerine hazırlanırken Yunanistan'ın yalnız kaldığını yazdı. Thess Today'a göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik atakları ve stratejik hamleleriyle masada üstünlük kuruyor. Atina ise Rafale alımlarına güvenerek hareketsiz kalıyor ve bölgesel dengelerde etkisizleşiyor.