Yunan basınından itiraf: Başkan Erdoğan’ın hamleleri Atina’yı gölgede bıraktı! Gözler Türkiye Fransa ortaklığında

Başkan Erdoğan'ın, Ukrayna'da barışın sağlanması için girişimlerde bulunduğu, Batı ile yakın ilişkiler geliştirirken Rusya ile de temaslarını sürdürdüğü ifade edildi. Ayrıca Gazze konusunda güçlü çıkışlar yaptığı, Fransa ile de yeni anlaşmalara kapı araladığı aktarıldı. Yunanistan'ın ise bu süreçte yalnızca "tepkisel" bir tutum sergilediği kaydedildi.