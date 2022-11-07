SON DAKİKA

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Haberler Galeri Yunan basınından itiraf gibi haber! Atina'nın Türkiye karşıtı hamlelerini tek tek sıraladılar...
Giriş Tarihi: 07.11.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022 09:44

Yunan basınından itiraf gibi haber! Atina'nın Türkiye karşıtı hamlelerini tek tek sıraladılar...

Türkiye'ye 50 kilometre mesafede ABD ile tatbikata başlayan Yunanistan, provokatif eylemlerine her geçen gün yenisini ekliyor. Türkiye'nin 'savaş sebebi' dediği 12 mil meselesini sık sık gündeme getiren Yunanistan'da üst düzey bir yetkili 'En kötüsüne hazır olun' demişti. Provokasyonların ardı arkası kesilmezken bu kez de Yunan basını Atina'nın Türkiye karşıtı alternatiflerini masaya yatırdı...

Yunan basınından itiraf gibi haber! Atina’nın Türkiye karşıtı hamlelerini tek tek sıraladılar...

Yunanistan Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu tırmandıracak hamleler yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin 'savaş sebebi' olacağını belirtmesine rağmen Girit'in doğusunda karasularını 12 mile çıkarma meselesini gündemde tutan Yunanistan provokasyonlarına yenilerini ekledi. Yunan yetkililerin savaş çıkığrtkanlığı yaptığı şu günlerde Yunan basınında Atina'nın Türkiye karşıtı hamlerleri sıralandı.

Yunan basınından itiraf gibi haber! Atina’nın Türkiye karşıtı hamlelerini tek tek sıraladılar...

Yunanistan ile ABD bir yandan Dedeağaç ve İskeçe'ye helikopter, zırhlı araçlar ve asker yığınağı yaparken bir yandan da Türkiye sınırına yakın İskeçe ilindeki Petrochori atış alanında Tank Atış Poligonunda tank tatbikatı ve yarışma düzenledi.

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Yunan basınından itiraf gibi haber! Atina’nın Türkiye karşıtı hamlelerini tek tek sıraladılar...

bir yandan tatbikat sürerken diğer yandanda Yunan basınında dikkat çeken bir haber yer aldı. Yunanistan'ın 2020 yılında Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimin tırmanmasının ardından 2021 yılını yeni silahlar almaya harcadığı belirtilen haberde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında imzalanan anlaşmaya dikkat çekildi.

Yunan basınından itiraf gibi haber! Atina’nın Türkiye karşıtı hamlelerini tek tek sıraladılar...

Fransa ve Yunanistan arasında savunma ve güvenlik alanlarında iş birliği ve stratejik ortaklığı anlaşması imzalandığı, 3 adet Belharra fırkateyni alınmasının kritik bir önemi olduğu belirtildi. Yunanistan'ın 24 adet Rafale savaş uçağı almaya başladığı da hatırlatıldı. Fransa'dan silah almayı sürdüreceği de belirtildi. Askeri kaynakların Ankara'nın bundan rahatsız olduğunu söylediği belirtildi.

Yunan basınından itiraf gibi haber! Atina’nın Türkiye karşıtı hamlelerini tek tek sıraladılar...

Miçotakis'İn Avrupalı ülkelerle işbirliği konusunda ısrarcı olduğu belirtilen haberde , Alman yapımı zırhlı Marder araçların yanı sıra Alman-Hollanda yapımı MEKO tipi fırkateynlerin de satın alınmasının gündemde olduğu belirtildi.

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