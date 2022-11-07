SON DAKİKA

Fransa ve Yunanistan arasında savunma ve güvenlik alanlarında iş birliği ve stratejik ortaklığı anlaşması imzalandığı, 3 adet Belharra fırkateyni alınmasının kritik bir önemi olduğu belirtildi. Yunanistan'ın 24 adet Rafale savaş uçağı almaya başladığı da hatırlatıldı. Fransa'dan silah almayı sürdüreceği de belirtildi. Askeri kaynakların Ankara'nın bundan rahatsız olduğunu söylediği belirtildi.