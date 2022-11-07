SON DAKİKA

Giriş Tarihi: 07.11.2022 09:42
Güncelleme Tarihi: 07.11.2022
09:44
Yunan basınından itiraf gibi haber! Atina'nın Türkiye karşıtı hamlelerini tek tek sıraladılar...
Türkiye'ye 50 kilometre mesafede ABD ile tatbikata başlayan Yunanistan, provokatif eylemlerine her geçen gün yenisini ekliyor. Türkiye'nin 'savaş sebebi' dediği 12 mil meselesini sık sık gündeme getiren Yunanistan'da üst düzey bir yetkili 'En kötüsüne hazır olun' demişti. Provokasyonların ardı arkası kesilmezken bu kez de Yunan basını Atina'nın Türkiye karşıtı alternatiflerini masaya yatırdı...