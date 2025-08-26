Giriş Tarihi: 26.08.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 12:04
Yunan basınından itiraf: Türkiye Akdeniz’in hakimi! ‘Mavi Vatan dengeleri değiştiriyor’
Yunan basını, Ankara'nın Libya'daki stratejik hamlelerinin Akdeniz'de dengeleri değiştirdiğini yazdı. Banking News'a göre Türkiye, Doğu Akdeniz'de yalnızca bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçerek enerji ve deniz yetki alanlarında liderlik iddiasını güçlendiriyor. Libya'nın doğusundaki Türk hamleleri, Yunanistan ve GKRY'yi zor duruma düşürüyor.