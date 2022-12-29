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Haberler Galeri Yunan medyası bu sözlerle çalkalanıyor: "Sonu sizin için hiç iyi olmaz!" Savaş sebebi paniği
Giriş Tarihi: 29.12.2022 13:34 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 13:37

Yunan medyası bu sözlerle çalkalanıyor: "Sonu sizin için hiç iyi olmaz!" Savaş sebebi paniği

Bir süredir Yunan basınında karasularının 12 mile çıkarılması gündemde... Yunan basını, Türkiye'nin 'Casus Belli' yani savaş sebebi sayacağı bu meselenin Mart 2023'te gündeme getirileceğini yazmıştı. Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayan bu kararına ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sonu sizin için hiç iyi olmaz!" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu'nun bu sözleri anında Yunan basınında yankılandı.

Yunan medyası bu sözlerle çalkalanıyor: Sonu sizin için hiç iyi olmaz! Savaş sebebi paniği

Yunan basınında gündem olan Girit'in çevresinde karasularını 12 mile çıkarma planına Türkiye'den çok sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim bu konudaki tutumumuz net. Değil 12, Ege'de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995'te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz!" dedi. Bu sözler Yunan medyasında bir numaralı gündem oldu.

Yunan medyası bu sözlerle çalkalanıyor: Sonu sizin için hiç iyi olmaz! Savaş sebebi paniği

Çavuşoğlu, 2022 değerlendirmesinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye aleyhine kampanya başlatması, Ege'deki tahrikler, soykırım iddiaları ve Batı Trakya Türklerine baskılar nedeniyle bu diyaloğu askıya aldıklarını anlattı.

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Yunan medyası bu sözlerle çalkalanıyor: Sonu sizin için hiç iyi olmaz! Savaş sebebi paniği

Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adalarda yaptığı ihlaller konusunda Birleşmiş Milletlere (BM) 2021'de iki mektup verdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, Yunanistan'ın, Lozan ve Paris antlaşmalarından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde egemenlik haklarını Türkiye'ye karşı öne süremeyeceğini kayda geçirdiklerini dile getirdi.

SONU SİZİN İÇİN HİÇ İYİ OLMAZ

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Türkiye'ye cevaben verdiği mektupların siyasi içerikli olduğunu ve Türkiye'nin, Atina yönetiminin ikinci mektubuna cevaben eylülde üçüncü mektubunu BM'ye ilettiğini aktardı.

Yunan medyası bu sözlerle çalkalanıyor: Sonu sizin için hiç iyi olmaz! Savaş sebebi paniği

Son günlerde Yunan basınındaki özellikle Girit'in çevresinde kara sularının 12 mile çıkarılacağına dair haberlere değinen Çavuşoğlu, "Bizim bu konudaki tutumumuz net. Değil 12, Ege'de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995'te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz!" diye konuştu.

Bu sözler Yunan basınında yankılandı

Yunan medyası bu sözlerle çalkalanıyor: Sonu sizin için hiç iyi olmaz! Savaş sebebi paniği

Yunan Kathimerini gazetesi konuya ilişkin haberinde Çavuşoğlu'nun sözlerini 'Yunanistan'a doğrudan tehdit' olarak değerlendirdi. Atina'nın Ege'deki karasularının genişletilmesi konusunda uyarıldığı ifade edildi.

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