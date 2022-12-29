Giriş Tarihi: 29.12.2022 13:34
Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
13:37
Yunan medyası bu sözlerle çalkalanıyor: "Sonu sizin için hiç iyi olmaz!" Savaş sebebi paniği
Bir süredir Yunan basınında karasularının 12 mile çıkarılması gündemde... Yunan basını, Türkiye'nin 'Casus Belli' yani savaş sebebi sayacağı bu meselenin Mart 2023'te gündeme getirileceğini yazmıştı. Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayan bu kararına ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sonu sizin için hiç iyi olmaz!" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu'nun bu sözleri anında Yunan basınında yankılandı.