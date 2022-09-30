Yunanistan alarmda: Tüm senaryolara hazırız! Yunan uzmandan Türkiye’ye yersiz suçlama

Türkiye'nin Ege'deki Yunan ihlallerini ortaya çıkarması iki ülke arasındaki gerginliği iyice tırmandırmış durumda. Yunan bilim insanı Alexandros Despotopoulos, Yunan basınında yaşanan gerginliği değerlendirerek Atina'nın olası tüm senaryolara hazırlıklı olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin Adalar'ın silahsızlandırılması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması taleplerine değinen Despotopoulos, bu isteklerin asla kabul edilmeyeceğini söyleyip Türkiye-Yunanistan diyalog yollarının kapalı olmasının suçunu Türkiye'ye attı.