Yunanistan alarmda: Tüm senaryolara hazırız! Yunan uzmandan Türkiye’ye yersiz suçlama

Konuşmasının devamında ise Despotopoulos, çelişkili ifadelere yer verdi. İlk olarak Türkiye'nin söylemleri sonrası tam bir çatışmanın yaşanabileceğine dikkat çeken Despotopoulos, ardından ise Türkiye ve Yunanistan taraflarının aslında topyekün bir askeri çatışma istemediğini ifade etti.