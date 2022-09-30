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Haberler Galeri Yunanistan alarmda: Tüm senaryolara hazırız! Yunan uzmandan Türkiye'ye yersiz suçlama
Giriş Tarihi: 30.09.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 09:29

Yunanistan alarmda: Tüm senaryolara hazırız! Yunan uzmandan Türkiye'ye yersiz suçlama

Türkiye'nin Ege'deki Yunan ihlallerini ortaya çıkarması iki ülke arasındaki gerginliği iyice tırmandırmış durumda. Yunan bilim insanı Alexandros Despotopoulos, Yunan basınında yaşanan gerginliği değerlendirerek Atina'nın olası tüm senaryolara hazırlıklı olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin Adalar'ın silahsızlandırılması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması taleplerine değinen Despotopoulos, bu isteklerin asla kabul edilmeyeceğini söyleyip Türkiye-Yunanistan diyalog yollarının kapalı olmasının suçunu Türkiye'ye attı.

Yunanistan alarmda: Tüm senaryolara hazırız! Yunan uzmandan Türkiye’ye yersiz suçlama

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor. Türk tarafının yaptığı açıklamalar sonrası ise Atina, acilen toplanarak olası senaryoları değerlendirdi.

Yunanistan alarmda: Tüm senaryolara hazırız! Yunan uzmandan Türkiye’ye yersiz suçlama

Bilim insanı Alexandros Despotopoulos, Yunan basınında Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi. Türkiye'nin 'kışkırtıcı' eylemler içinde olduğunu iddia eden Despotopoulos, Atina'nın olası tüm senaryolara hazır olduğunu ifade etti.

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Yunanistan alarmda: Tüm senaryolara hazırız! Yunan uzmandan Türkiye’ye yersiz suçlama

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis gibi ilk olarak müttefiklerinden medet uman Despotopoulos, Türkiye'nin ABD'nin tutumundan rahatsız olduğunu ve ABD'nin kendilerinin yanında olduğunu dile getirdi.

Yunanistan alarmda: Tüm senaryolara hazırız! Yunan uzmandan Türkiye’ye yersiz suçlama

Ancak, bunun aksine ABD ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Yunanistan'ın yanında olmayarak, Ege denizinde herhangi bir tatbikatlarının olmadığını belirterek iki NATO üyesi ülkeye eşit mesafede yaklaşmıştı.

Yunanistan alarmda: Tüm senaryolara hazırız! Yunan uzmandan Türkiye’ye yersiz suçlama

Konuşmasının devamında ise Despotopoulos, çelişkili ifadelere yer verdi. İlk olarak Türkiye'nin söylemleri sonrası tam bir çatışmanın yaşanabileceğine dikkat çeken Despotopoulos, ardından ise Türkiye ve Yunanistan taraflarının aslında topyekün bir askeri çatışma istemediğini ifade etti.

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