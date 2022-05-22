Yunanistan cani pilot kocayı konuşuyor! Acılı dedenin isyanı yürek yaktı: En korktuğum gün...

Aile, şimdilerde torunlarına bu gerçeği söylemek için kendilerini hazırlamaya çalışıyor. Crouch, "Günün birinde Lydia bana annesinin nerede olduğunu soracak. Bu hayatta en çok korktuğum gün. Bu konuyla ilgili alacağımız hiçbir önlem işe yaramayacak. Gerçeği öğrenecek ve bunun için yapabileceğimiz hiçbir şey yok" dedi.