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Haberler Galeri Yunanistan cani pilot kocayı konuşuyor! Acılı dedenin isyanı yürek yaktı: En korktuğum gün...
Giriş Tarihi: 22.05.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 12:16

Yunanistan cani pilot kocayı konuşuyor! Acılı dedenin isyanı yürek yaktı: En korktuğum gün...

Yunanistan'ın konuştuğu ve tüm dünyada yankı uyandıran cani koca Babis Anagnostopoulos'un yanlarında uyuyan bebeklerine aldırmadan karısı Caroline Crouch'u elleriyle boğarak öldürdüğü olayın yankıları devam ediyor. Cani koca 27 yıl hapis cezası alırken bu defa geride kalan küçük kızları Lydia'nın bakımını üstlenen dede David Crouch'un sözleri yürekleri dağladı. Ayakta kalmakta zorlandıklarını dile getiren Crouch'un en korktuğu gün ise Lydia'nın annesinin nerede olduğunu soracağı gün. Bugünün geleceğini ve gerçeklerden kaçamayacağını dile getiren acılı dede torununa "Baban anneni öldürdü" demek zorunda kalacak.

Yunanistan cani pilot kocayı konuşuyor! Acılı dedenin isyanı yürek yaktı: En korktuğum gün...

Yunanistan, 2021 yılının son aylarında meydana gelen 20 yaşındaki Caroline Crouch cinayetiyle sarsılmaya devam ediyor. Genç kadın helikopter pilotu olan kocası Babis Anagnostopoulos tarafından, yanında bebeği uyuduğu sırada boğularak öldürülmüştü.

Yunanistan cani pilot kocayı konuşuyor! Acılı dedenin isyanı yürek yaktı: En korktuğum gün...

Anagnostopoulos 27 yıl hapis cezasına çarptırılırken, bu defa ise henüz hiçbir şeyden haberi olmayan ailenin bebeği küçük Lydia'nın dedesi ve Crouch'un babası David Crouch'un sözleri yürekleri dağladı.

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Yunanistan cani pilot kocayı konuşuyor! Acılı dedenin isyanı yürek yaktı: En korktuğum gün...

Crocuh ve karısı Susan, torunları Lydia'nın bakımını üstlendi. Kızlarını kaybeden acılı çift, yataktan kalkmalarına tek sebebin torunları olduğunu ifade ediyor.

Yunanistan cani pilot kocayı konuşuyor! Acılı dedenin isyanı yürek yaktı: En korktuğum gün...

Daily Mail'e röportaj veren acılı dede, "Güzel kızımı geri getirmeyecek olsa da, hapis cezasından memnunum" dedi. Cani koca ayrıca Yunanistan'ın en kötü şöhretli hapishanesi Korydallos'da kalacak.

Yunanistan cani pilot kocayı konuşuyor! Acılı dedenin isyanı yürek yaktı: En korktuğum gün...

Aile, şimdilerde torunlarına bu gerçeği söylemek için kendilerini hazırlamaya çalışıyor. Crouch, "Günün birinde Lydia bana annesinin nerede olduğunu soracak. Bu hayatta en çok korktuğum gün. Bu konuyla ilgili alacağımız hiçbir önlem işe yaramayacak. Gerçeği öğrenecek ve bunun için yapabileceğimiz hiçbir şey yok" dedi.

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