Yunanistan cani pilot kocayı konuşuyor! Acılı dedenin isyanı yürek yaktı: En korktuğum gün...

Yunanistan'ın konuştuğu ve tüm dünyada yankı uyandıran cani koca Babis Anagnostopoulos'un yanlarında uyuyan bebeklerine aldırmadan karısı Caroline Crouch'u elleriyle boğarak öldürdüğü olayın yankıları devam ediyor. Cani koca 27 yıl hapis cezası alırken bu defa geride kalan küçük kızları Lydia'nın bakımını üstlenen dede David Crouch'un sözleri yürekleri dağladı. Ayakta kalmakta zorlandıklarını dile getiren Crouch'un en korktuğu gün ise Lydia'nın annesinin nerede olduğunu soracağı gün. Bugünün geleceğini ve gerçeklerden kaçamayacağını dile getiren acılı dede torununa "Baban anneni öldürdü" demek zorunda kalacak.