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Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 11:19

Yunanistan karıştı: Muhalefet Miçotakis hükümetini topa tuttu! Utanç verici...

Yunanistan'da Libya ile yaşanan diplomatik kriz ortalığı karıştırdı. Ana muhalefet partisi Miçotakis hükümetini sert sözlerle eleştirdi. Başbakan Miçotakis ile Dışişleri Bakanı Dendias arasında "çelişki ve tezatlar" olduğu konusunda eleştirilirken "Yunanistan'ın Dışişleri Bakanının, Libya geçici hükümeti tarafından oldu bittilerle karşı karşıya bırakıldığı utanç verici ve kabul edilemez görüntü, maalesef ülkenin uluslararası imajını ve dış politikasını zayıf gösteriyor." denildi.

AA
Yunanistan karıştı: Muhalefet Miçotakis hükümetini topa tuttu! Utanç verici...

Bu ziyaret Yunanistan'ı karıştırdı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın çokardığı diplomatik kriz ana muhalefet partisi tarafından çok sert bir dille eleştirildi.

Yunanistan karıştı: Muhalefet Miçotakis hükümetini topa tuttu! Utanç verici...

MİLLİ STRATEJİ EKSİKLİĞİ

Yunanistan'daki ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA, ülkedeki milli strateji eksikliğine dikkati çekerek, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias arasındaki "çelişki ve tezatların" ülkenin dış politikasında ciddi sorunlara neden olduğunu savundu.

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Yunanistan karıştı: Muhalefet Miçotakis hükümetini topa tuttu! Utanç verici...

UTANÇ VERİCİ GÖRÜNTÜ

SYRIZA'dan yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın Dışişleri Bakanının, Libya geçici hükümeti tarafından oldu bittilerle karşı karşıya bırakıldığı bugünkü utanç verici ve kabul edilemez görüntü, maalesef ülkenin uluslararası imajını ve dış politikasını zayıf gösteriyor. Böylesi önemli bir ziyarette planlama eksikliğini ortaya koyuyor. Trablus'u kontrol eden hükümetin yabancı bir yetkilinin ziyaretinde kendisini temsil etmek istememesi mümkün müydü?" ifadesi yer aldı.

Yunanistan karıştı: Muhalefet Miçotakis hükümetini topa tuttu! Utanç verici...

ÇELİŞKİLERLE DOLU

Açıklamada, bu görüntünün sadece bugünkü olayla ilgili olmadığı, hükümetin stratejisindeki çelişkilerle de ilgili olduğu ifade edildi.

Yunanistan karıştı: Muhalefet Miçotakis hükümetini topa tuttu! Utanç verici...

MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI

Miçotakis'in, Libya hükümeti ile Yunanistan arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesi amacıyla müzakerelerin başlaması için ABD'nin müdahalesini talep ettiği belirtilen açıklamada, diğer yandan Dendias'ın, Libya hükümetini Yunanistan'ın tanımadığını vurguladığına işaret edildi.

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