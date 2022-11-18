Yunanistan karıştı: Muhalefet Miçotakis hükümetini topa tuttu! Utanç verici...

UTANÇ VERİCİ GÖRÜNTÜ

SYRIZA'dan yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın Dışişleri Bakanının, Libya geçici hükümeti tarafından oldu bittilerle karşı karşıya bırakıldığı bugünkü utanç verici ve kabul edilemez görüntü, maalesef ülkenin uluslararası imajını ve dış politikasını zayıf gösteriyor. Böylesi önemli bir ziyarette planlama eksikliğini ortaya koyuyor. Trablus'u kontrol eden hükümetin yabancı bir yetkilinin ziyaretinde kendisini temsil etmek istememesi mümkün müydü?" ifadesi yer aldı.