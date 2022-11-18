Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:18
Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
11:19
Yunanistan karıştı: Muhalefet Miçotakis hükümetini topa tuttu! Utanç verici...
Yunanistan'da Libya ile yaşanan diplomatik kriz ortalığı karıştırdı. Ana muhalefet partisi Miçotakis hükümetini sert sözlerle eleştirdi. Başbakan Miçotakis ile Dışişleri Bakanı Dendias arasında "çelişki ve tezatlar" olduğu konusunda eleştirilirken "Yunanistan'ın Dışişleri Bakanının, Libya geçici hükümeti tarafından oldu bittilerle karşı karşıya bırakıldığı utanç verici ve kabul edilemez görüntü, maalesef ülkenin uluslararası imajını ve dış politikasını zayıf gösteriyor." denildi.