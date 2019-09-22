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  • Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti! Kameralara yansıyan o görüntüler dünyayı salladı

Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti! Kameralara yansıyan o görüntüler dünyayı salladı

'nin eyaletinde yaşanan olay tüm dünyayı salladı. Zamanda yolculuk geçmişten günümüze her dönem belli başlı kişiler tarafından yapılabildiği iddia edilmişti. Ancak bununla ilgili hiçbir somut delil bulunmamaktaydı. Güvenlik kameralarına takılan bu görüntü ise sosyal medyada olay oldu. Kameralardaki bu adam az sonra yapacakları ile tüm dünyayı şaşkına çevirdi. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 22.09.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 15:43
Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti! Kameralara yansıyan o görüntüler dünyayı salladı

Güvenlik kameralarının görüntülediği adam, az sonra yapacaklarıyla dünyayı şaşkına çevirdi.

Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti! Kameralara yansıyan o görüntüler dünyayı salladı

Güvenlik kamerasında sağa sola yürüyen adam ilk başta hiç dikkat çekmiyor.

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Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti! Kameralara yansıyan o görüntüler dünyayı salladı

Geleceğe Dönüş filminden de hatırlanacağı üzere filmin baş kahramanları zaman içinde yolculuk yapabiliyordu.

Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti! Kameralara yansıyan o görüntüler dünyayı salladı

Bunun için de sıradan bir araba zaman makinesine çevriliyor ve geçmişe ya da geleceğe gidiliyordu.

Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti! Kameralara yansıyan o görüntüler dünyayı salladı

Ama tüm bunlar elbette bir kurgudan ibaretti.

Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti! Kameralara yansıyan o görüntüler dünyayı salladı

Işınlanma ve zaman yolculuğu elbette hep merak edilen bir konu oldu; zaman zaman bunu yapabildiğini iddia edenler sahneye çıktı.

Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti! Kameralara yansıyan o görüntüler dünyayı salladı

Bunun son örneği ise 'nin eyaletinde yaşandı.

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