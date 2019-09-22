Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti! Kameralara yansıyan o görüntüler dünyayı salladı

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yaşanan olay tüm dünyayı salladı. Zamanda yolculuk geçmişten günümüze her dönem belli başlı kişiler tarafından yapılabildiği iddia edilmişti. Ancak bununla ilgili hiçbir somut delil bulunmamaktaydı. Güvenlik kameralarına takılan bu görüntü ise sosyal medyada olay oldu. Kameralardaki bu adam az sonra yapacakları ile tüm dünyayı şaşkına çevirdi. İşte o görüntüler...