Giriş Tarihi: 11.08.2022 12:07
Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
12:07
Zaporijya Nükleer Santrali etrafında tansiyon yükseliyor! Rus gazeteciden çağrı: Erdoğan'a acilen ihtiyaç var
Rusya Ukrayna savaşı sırasında Rusya'nın kontrolünde bulunan Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'da gerilim tırmanıyor. Geçen hafta cuma ve pazar günleri ateşli silahların hedefi haline gelen Zaporijya Nükleer Santrali için Atom Enerjisi Ajans Başkanı Rafael Grossi'den acil çağrı gelmişti. Bu kez de Rus gazeteci Mihail Rostovski 'Erdoğan'a acil ihtiyaç var' dedi.