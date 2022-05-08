Giriş Tarihi: 08.05.2022 11:32
Güncelleme Tarihi: 08.05.2022
11:32
Zelenskiy'nin ikonik polar ceketi Ukrayna'ya yardım için satıldı! İşte dudak uçuklatan fiyatı
Rusya-Ukrayna savaşı 74 gündür devam ederken, isavaşın ilk gününden beri Ukrayna lideri Zelenskiy'nin üzerinde görülen polar ceket, İngiltere'deki bir müzayedede 90 bin sterline satıldı. Ukrayna'ya yardım için düzenlenen gecede konuşan İngiltere Başbakanı Boris Jonhson herkesi Ukrayna'yı kurtarmak için için elini taşın altına koymaya davet etti.