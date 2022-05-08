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Haberler Galeri Zelenskiy'nin ikonik polar ceketi Ukrayna'ya yardım için satıldı! İşte dudak uçuklatan fiyatı
Giriş Tarihi: 08.05.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 11:32

Zelenskiy'nin ikonik polar ceketi Ukrayna'ya yardım için satıldı! İşte dudak uçuklatan fiyatı

Rusya-Ukrayna savaşı 74 gündür devam ederken, isavaşın ilk gününden beri Ukrayna lideri Zelenskiy'nin üzerinde görülen polar ceket, İngiltere'deki bir müzayedede 90 bin sterline satıldı. Ukrayna'ya yardım için düzenlenen gecede konuşan İngiltere Başbakanı Boris Jonhson herkesi Ukrayna'yı kurtarmak için için elini taşın altına koymaya davet etti.

Zelenskiy’nin ikonik polar ceketi Ukrayna’ya yardım için satıldı! İşte dudak uçuklatan fiyatı

Rusya-Ukrayna savaşı 74. günde hız kesmeden devam ediyor. Ukrayna'dan son alınan bilgilere göre ülkenin doğusundaki Luhansk bölgesinde meydana gelen bir saldırıca onlarca kişi öldü ve göçük altında kaldı.

Zelenskiy’nin ikonik polar ceketi Ukrayna’ya yardım için satıldı! İşte dudak uçuklatan fiyatı

Savaşın ilk gününden beri çektiği videolarla halkına ve dünyaya seslenen Ukraya lideri Zelenskiy ise kameralara sürekli olarak haki rengi bir polar ile çıkıyordu.

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Zelenskiy’nin ikonik polar ceketi Ukrayna’ya yardım için satıldı! İşte dudak uçuklatan fiyatı

Artık ikonikleşen bu poar çeken Ukrayna için düzenlenen bir bağış toplama etkinliğinde 90 bin sterline (yaklaşık 1 milyon 659 bin) alıcı buldu.

Zelenskiy’nin ikonik polar ceketi Ukrayna’ya yardım için satıldı! İşte dudak uçuklatan fiyatı

İngiltere Başbaşkanı Boris Jonhson da Zelenskiy'nin artık ünlü olan poları için 50 bin sterlinle açılış yapılması için teşvikte bulundu.

Zelenskiy’nin ikonik polar ceketi Ukrayna’ya yardım için satıldı! İşte dudak uçuklatan fiyatı

Zelenskiy müzayede öncesinde İngiltere'ye teşekkür ederek Başkan Johnson'ın cesurluğunu övdü.

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