Zirveler diyarı: 'Gilgit-Baltistan'

Dünyanın en yüksek 50 zirvesinin 17'sine ev sahipliği yapan Pakistan'ın en kuzey eyaleti Gilgit-Baltistan, Himalaya, Karakurum ve Hindikuş dağlarının birleştiği noktada, uzun vadileriyle Pakistan turizminin en önemli rotaları arasında yer alıyor. Başkent İslamabad'dan yaklaşık 500 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen araçla 12 saatten uzun süren bir yolculukla ulaşılan eyaletin Hunza Vadisi ve Skardu kentleri dünyanın en yüksek ikinci zirvesi K2 de dahil en yüksek 50 zirvenin 17'sine ev sahipliği yapıyor. En büyüğü Hunza Prensliği olmak üzere geçmişte birkaç prenslikten oluşan Gilgit-Baltistan, 1948'de Pakistan'a bağlanmasının ardından bugün sembolik olarak hala Hunza Prensleri tarafından yönetiliyor. Eyaletlere her seçim döneminde vali atayan Pakistan Cumhurbaşkanı, Gilgit-Baltistan'a ise Hunza Prensini vali olarak atıyor. Eyalet, Pakistan'ın en önemli turizm rotalarına da ev sahipliği yapıyor. Yıllık yaklaşık 2 milyonu aşkın yerli turist ile 250 bin yabancı turist ağırlayan eyaletin en büyük özelliği ise doğa sporları ve dağcılıkta dünyanın en önemli merkezlerinden olması. Dünyada bulunan 8 bin metreden yüksek 14 zirvenin 5'i Gilgit-Baltistan'da bulunurken, eyalet sınırları içinde 7 bin metrenin üzerinde yaklaşık 50 zirve yer alıyor. Bu özelliğe sahip Gilgit-Baltistan'a her yıl binlerce yabancı dağcı, paraşütçü ve macera sporu yapan turist ziyarete geliyor. Eyalet Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 3 yılda K2 ve Nanga Parbat zirvelerine 100'ün üzerinde yabancı dağcının tırmanmak için geldiği ve bu sayının bir rekor olduğu açıklandı. Eyaletin 5 ila 7 bin arasındaki zirveleri ise daha sık tırmanılan, bunun yanında kayak sporunun da yapılabildiği dağlar olarak dikkati çekiyor.