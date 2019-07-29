Zirveler diyarı: 'Gilgit-Baltistan'

Eyalet, Pakistan'ın en önemli turizm rotalarına da ev sahipliği yapıyor. Yıllık yaklaşık 2 milyonu aşkın yerli turist ile 250 bin yabancı turist ağırlayan eyaletin en büyük özelliği ise doğa sporları ve dağcılıkta dünyanın en önemli merkezlerinden olması.