Akademik kariyer hedefleri doğrultusunda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek olan adaylar ALES sınav tarihini ve sınav giriş belgesini sorguluyor. Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici gibi kadrolara yapılan atamalar için düzenlenen sınav için tüm hazırlıklar sürüyor. Her yıl belli tarihlerde düzenlenen sınav için adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. Peki ALES ne zaman, saat kaçta? 2020 ÖSYM ile ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?