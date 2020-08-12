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ne zaman, saat kaçta? 2020 ile nasıl alınır?

Akademik kariyer hedefleri doğrultusunda ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek olan adaylar sınav tarihini ve sınav giriş belgesini sorguluyor. Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici gibi kadrolara yapılan atamalar için düzenlenen sınav için tüm hazırlıklar sürüyor. Her yıl belli tarihlerde düzenlenen sınav için adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. Peki , saat kaçta? 2020 ile nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 12.08.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 10:09
ALES ne zaman, saat kaçta? 2020 ÖSYM ile ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?

tarafından düzenlenen sınav heyecanı sürüyor. kadrosuna dahil olmak isteyen vatandaşlar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için ter dökecek. Her yıl belli tarih aralığında yapılan sınavın giriş yerleri belli olurken sınav günü, saati gibi bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki , saat kaçta? 2020 ÖSYM ile nasıl alınır?

ALES NE ZAMAN?

ALES'in yaklaşmasıyla sınava girecek olana adaylar ALES sınav tarihini araştırıyor. ÖSYM takvimine göre, 2020 ALES sınav tarihi belli oldu. ÖSYM takvimine göre, 2020 ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. ALES sınavı 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

İşte ALES sınav tarihi ve giriş belgesi sorgulama ekranı

ALES ne zaman, saat kaçta? 2020 ÖSYM ile ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ALES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak. ALES sınavı 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

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ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-ALES/1 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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ALES ne zaman, saat kaçta? 2020 ÖSYM ile ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ALES NEDİR?

ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca; yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

ALES ne zaman, saat kaçta? 2020 ÖSYM ile ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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