ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınav heyecanı sürüyor. Akademik personel kadrosuna dahil olmak isteyen vatandaşlar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için ter dökecek. Her yıl belli tarih aralığında yapılan sınavın giriş yerleri belli olurken sınav günü, saati gibi bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki ALES ne zaman, saat kaçta? 2020 ÖSYM ile ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ALES NE ZAMAN?

ALES'in yaklaşmasıyla sınava girecek olana adaylar ALES sınav tarihini araştırıyor. ÖSYM takvimine göre, 2020 ALES sınav tarihi belli oldu. ÖSYM takvimine göre, 2020 ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. ALES sınavı 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

İşte ALES sınav tarihi ve giriş belgesi sorgulama ekranı