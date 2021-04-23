Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları için tarih bekleniyor!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav sonuçları için heyecanlı geri sayım sürüyor. Mart ayında tamamlanan başvurular sonrasında gözler Açıköğretim Fakültesi sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 2020 Güz dönemi sınavlarında olduğu gibi bahar dönemi ara sınavlarına da online olarak giren öğrenciler ilgili kurumun resmi sitesinden yapılacak erişim duyurusunu bekliyor. Kurum tarafından yapılan son resmi açıklamada, 'sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi. Tüm bu bilgiler ışığında, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?