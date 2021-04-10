AÖF sınav giriş ekranı 2021: AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak? AÖF sınav giriş belgesi/sınav yerleri nasıl ve nereden alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. Sınavlara az bir zaman kala konu ile ilgili pek çok detay araştırılırken bilindiği üzere sınavlar yarıyıl derslerine göre farklı tarihlerde yapılacak. Sınavda her ders için 30 soruya 40 dakika süre verilecek. Sınava katılacak adaylar ise kurumun resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresi ya da öğrenci şifreleri ile giriş yapabilecekler. Bu kapsamda; AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak? AÖF sınav yerleri/sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? 2021 AÖF sınav giriş ekranı ve saatlere yönelik bilgiler!