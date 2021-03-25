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Ara tatil var mı, yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB'den "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna flaş yanıt!

geçtiğimiz gün yüz yüze sınav uygulamasıyla ilgili yeni kararlarını açıklamıştı. Vakaların artışa geçmesiyle beraber ertelenen sınav tarihleri sonrası binlerce öğrenci "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorularına ait yanıtı da araştırmaya başladı. Bakan Selçuk konuyla ilgili olarak detayları geçtiğimiz haftalarda duyurmuş ve Nisan ayında ara tatil olmayacağını ifade etmişti. Bu noktada okullar ne zaman kapanacak sorusuna ilişkin yanıtı da verdi.

Giriş Tarihi: 25.03.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 16:53
MEB'den Okullar ne zaman kapanacak? sorusuna flaş yanıt! Ara tatil var mı, yaz tatili ne zaman başlıyor?

MEB'den "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna flaş yanıt! Ara tatil var mı, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Okulların ne zaman kapanacağına ilişkin gelişmeler milyonlarca ilkokul ortaokul ve lise öğrencisinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün sınavlarla ilgili olarak verilen erteleme kararı sonrasında da binlerce öğrenci "Bu sene okullar ne zaman kapanacak, Nisan ara tatili yok mu, iptal mi oldu?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2021 yaz tatili için tarihi duyurmuş ve okulların kapanmasını planladıkları tarihi duyurmuştu.

MEB TAKVİMİ İLE OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullarda yüz yüze eğitime kademeli olarak geçişin ilk adımları düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerin her birinde farklı verilen kararlarla uygulamaya geçmişti. Öte yandan 2021 yaz tatili ile ilgili flaş açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." İfadelerini kullanmış ve okullar ne zaman kapanacak sorusuna ait beklenen yanıtı vermişti.

MEB'den Okullar ne zaman kapanacak? sorusuna flaş yanıt! Ara tatil var mı, yaz tatili ne zaman başlıyor?

MEB'den "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna flaş yanıt! Ara tatil var mı, yaz tatili ne zaman başlıyor?

MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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MEB'den Okullar ne zaman kapanacak? sorusuna flaş yanıt! Ara tatil var mı, yaz tatili ne zaman başlıyor?

MEB'den "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna flaş yanıt! Ara tatil var mı, yaz tatili ne zaman başlıyor?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.Bakan Selçuk, "Bir nesil kayıp gibi iddialar da var. Gerçekten öyle bir risk var mı? Geçen yıl veya bu yıl okula yeni başlayan çocuklar okumayı, yazmayı öğrendiler mi?' sorusunu yanıtladı.

MEB'den Okullar ne zaman kapanacak? sorusuna flaş yanıt! Ara tatil var mı, yaz tatili ne zaman başlıyor?

MEB'den "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna flaş yanıt! Ara tatil var mı, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Kendisinin de en büyük meraklarından birinin de bu konu olduğunu dile getiren Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okul okul, sınıf sınıf dolaşıyorum. İlkokul 1'lerin okumasıyla ilgili öğretmenlerimizin başlangıçta bir inancı yoktu. Meslektaşlarım, beraberiz, onların adına da rahatlıkla söylüyorum. 'Bu olmaz.' diyorlardı. 'Uzaktan okuma olmaz, biz yapamayız bunu.' diyorlardı. Zaman geçti, ocaktan itibaren inanılmaz bir şey oldu, mesafe aldılar. Şimdi, diyorlar ki 'Okumayı kesinlikle hallettik, yazmada bazı sorunlarımız var.' diyorlar. Benim gördüğüm şey bu. Yazma biraz daha bire bir çalışmayı, geri bildirim vermeyi gerektiren bir durum. 'Onu da yüz yüze başladığında hallederiz.' diyorlar. Ben deneme yapıyorum. Sınıflara giriyorum. 'Kuzum okur musun?' diyorum. Emin olun, çok güzel okuyorlar."

MEB'den Okullar ne zaman kapanacak? sorusuna flaş yanıt! Ara tatil var mı, yaz tatili ne zaman başlıyor?

MEB'den "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna flaş yanıt! Ara tatil var mı, yaz tatili ne zaman başlıyor?

YÜZ YÜZE EĞİTİME KATILIM NE DURUMDA?

, yüz yüze eğitime katılıma ilişkin ise, "İlkokullar ve ortaokullarda öğrencilerde yüzde 80'in biraz üzerinde katılım var. Liselerde biraz daha az, yüzde 74 katılım var.

Orada sınava hazırlık ya da başka nedenlerin etkili olduğunu düşünüyoruz. Kimseyi 'Okula gelin' diye özellikle davet edip zorlamıyoruz. Bu gönüllü bu konu. Gönüllü olarak insanların yüzde 80-82'sinin katılıyor olması zaten velinin de çocukların da bunu istediğini gösteriyor. Ayrıca bazı durumlarda çocuklar gelmek istemeyebiliyor, veliler göndermek istemeyebiliyor.

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