Ara tatil var mı, yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB'den "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna flaş yanıt!

MEB'den "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna flaş yanıt! Ara tatil var mı, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Okulların ne zaman kapanacağına ilişkin gelişmeler milyonlarca ilkokul ortaokul ve lise öğrencisinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün sınavlarla ilgili olarak verilen erteleme kararı sonrasında da binlerce öğrenci "Bu sene okullar ne zaman kapanacak, Nisan ara tatili yok mu, iptal mi oldu?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2021 yaz tatili için tarihi duyurmuş ve okulların kapanmasını planladıkları tarihi duyurmuştu.

MEB TAKVİMİ İLE OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullarda yüz yüze eğitime kademeli olarak geçişin ilk adımları düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerin her birinde farklı verilen kararlarla uygulamaya geçmişti. Öte yandan 2021 yaz tatili ile ilgili flaş açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." İfadelerini kullanmış ve okullar ne zaman kapanacak sorusuna ait beklenen yanıtı vermişti.