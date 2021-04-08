Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması: İstanbul’da okullar kapanacak mı, okullar hangi illerde kapandı? İşte, uzaktan eğitime geçen iller

İstanbul'da okullar kapanacak mı, okullar ne zaman kapanacak soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bilindiği üzere artan vaka sayıları okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesi konusunu tekrardan gündeme taşıdı. Şu ana kadar birçok ilde eğitime uzaktan devam edilmesi yönünde karar verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından konuya ilişkin açıklama geldi. Selçuk, yaşanan süreci yakından takip ettiklerini belirterek, her an değişimleri izlediklerini ve buna göre karar aldıklarını bildirdi. Bakan Selçuk'un açıklamalarının ardından ise, milyonlarca öğrencinin merak ettiği yüz yüze eğitim devam edecek mi, okullar ne zaman kapanacak soruları yanıt buldu. Peki, hangi illerde okullar kapandı? Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Eskişehir, Adana, Trabzon ve İstanbul gibi çok yüksek riskli illerde okullar kapanacak mı? İşte yüz yüze eğitimde son gelişmeler