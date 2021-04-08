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Haberler Galeri İstanbul'da okullar kapandı mı? Bakan Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi: Okullar hangi illerde kapandı? İşte, uzaktan eğitime geçen iller
Giriş Tarihi: 08.04.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 23:38

İstanbul'da okullar kapandı mı? Bakan Ziya Selçuk’tan açıklaması geldi: Okullar hangi illerde kapandı? İşte, uzaktan eğitime geçen iller

İstanbul'da okullar kapanacak mı, okullar ne zaman kapanacak soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bilindiği üzere artan vaka sayıları okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesi konusunu tekrardan gündeme taşıdı. Şu ana kadar birçok ilde eğitime uzaktan devam edilmesi yönünde karar verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından konuya ilişkin açıklama geldi. Selçuk, yaşanan süreci yakından takip ettiklerini belirterek, her an değişimleri izlediklerini ve buna göre karar aldıklarını bildirdi. 'un açıklamalarının ardından ise, milyonlarca öğrencinin merak ettiği devam edecek mi, okullar ne zaman kapanacak soruları yanıt buldu. Peki, hangi illerde okullar kapandı? Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Eskişehir, Adana, Trabzon ve İstanbul gibi çok yüksek riskli illerde okullar kapanacak mı? İşte yüz yüze eğitimde son gelişmeler

İstanbul'da okullar kapandı mı? Bakan Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi: Okullar hangi illerde kapandı? İşte, uzaktan eğitime geçen iller

İstanbul'da okullar kapanacak mı, okullar kapandı mı soruları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimde il bazılı karar alınacağı ve buna göre adım atılacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklamaları yaptı. , sürecini yakından takip ettiklerini bildirirken ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde katılım oranı hakkında son durumu paylaştı. Bakan Selçuk'un açıklamalarına paralel olarak çeşitli il Valilikleri de yüz yüze eğitimle ilgili alınan kararları açıkladı. Peki, hangi illerde okullar kapandı? Yüz yüze eğitim bitti mi, devam edecek mi?

İşte, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il yüz yüze eğitimde son durum...

İstanbul'da okullar kapandı mı? Bakan Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi: Okullar hangi illerde kapandı? İşte, uzaktan eğitime geçen iller

BAKAN SELÇUK, YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

Millî Eğitim Bakanı , Düzce programı kapsamında TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaretinin ardından basın mensuplarının sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.

2 Mart'tan itibaren okulların açılmasıyla yaşanan yoğun ve dinamik süreci anlık olarak takip ettiklerine değinen , "Bu çerçevede şunu rahatlıkla söylemek mümkün; okullarımıza devam noktasında ilkokullarda yüzde 80'lerin üzerinde, ortaokullarda yüzde 76, liselerde de yüzde 70 civarında bir katılım var." diye konuştu.

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İstanbul'da okullar kapandı mı? Bakan Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi: Okullar hangi illerde kapandı? İşte, uzaktan eğitime geçen iller

Okullara devam konusunda istatistiklerin artışa işaret ettiğini aktaran Selçuk, "Elbette en önemli önceliğimiz yüz yüze eğitim fakat OECD ülkeleri içerisinde Slovakya, Kostarika ve Kolombiya gibi ülkelerden sonra okulların en çok kapalı olduğu ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Bu, sağlık prensibi önceliğimizden kaynaklanan bir yaklaşım." ifadesini kullandı.

İstanbul'da okullar kapandı mı? Bakan Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi: Okullar hangi illerde kapandı? İşte, uzaktan eğitime geçen iller

Selçuk, valiliklerin il hıfzıssıhha kurullarıyla yaptıkları değerlendirmeler sonucu her ile özgü kararların alındığına dikkati çekerek şunları kaydetti: "Bu süreçte emek verenlere teşekkür ediyorum çünkü zor bir süreç yaşıyoruz ama bunu hep birlikte başarıp atlatacağımıza inanıyoruz. Bir taraftan aşı süreci devam ediyor. Her gün, her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime çok daha katılımlı, çok daha yüksek bir şekilde devam edelim. Bu koşullar bir an önce düzelsin. Önceliğimiz tabii ki yüz yüze eğitim. Salgın şartlarını dikkate alarak okulları açık tutma isteğimize rağmen diğer ülkelere baktığımızda daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz ama bu, sağlık öncelik prensibimizden kaynaklanıyor."

İstanbul'da okullar kapandı mı? Bakan Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi: Okullar hangi illerde kapandı? İşte, uzaktan eğitime geçen iller

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SON DURUM

Kovid-19 risk haritasının açıklanmasının ardından Türkiye genelinde 64 ilin kategorisinin değişmesi nedeniyle bu illerde uygulanan tedbirler de değişecek.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 verileriyle hazırlanan yeni risk haritasına göre, çok yüksek riskli grubunu gösteren kırmızı kategorideki illerin sayısı, nüfusun yüzde 80'ini oluşturan 58 şehre ulaştı.

Çok yüksek ve yüksek riskli 70 ilde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi ve pazar günleri uygulanacak.

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