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Bu üniversitelerde okumak herkesin hayalini süslüyor! İşte fiyatları

Birçok öğrencinin hayali yurtdışında kaliteli bir eğitim almak. ve 'nın başını çektiği bu üniversitelere girmek ise o kadar kolay değil.. Peki yurtdışında eğitim almak için ne kadar bir ücreti gözden çıkarmak gerekir? İşte fiyatları..

Giriş Tarihi: 27.02.2019 19:34 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 19:38
Bu üniversitelerde okumak herkesin hayalini süslüyor! İşte yurtdışı eğitim fiyatları

IEFT Fuarları yaptığı araştırmaya göre ülkelere göre eğitim maliyetleri ve Türkiye'yi seçen öğrencilerin ülkeleri...

Bu üniversitelerde okumak herkesin hayalini süslüyor! İşte yurtdışı eğitim fiyatları

'da yıllık devlet üniversitesi ücreti 6 bin – 15 bin dolar, özel üniversitede bu rakam 15 bin – 50 bin dolar olarak belirleniyor.

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Bu üniversitelerde okumak herkesin hayalini süslüyor! İşte yurtdışı eğitim fiyatları

ÖĞRENCİLER İÇİN ÇALIŞMA OLANAKLARI NELERDİR: 'ya F–1 öğrenci vizesi ile giden öğrencilerin haftada 20 saat okul bünyesinde (kampus içinde) çalışma izni var. Tatil günlerinde ise öğrenciler tam zamanlı olarak çalışabilirler. Bunun dışında öğrencilerin kampus içi haricinde bir yerde çalışmaları yasaktır.

Bu üniversitelerde okumak herkesin hayalini süslüyor! İşte yurtdışı eğitim fiyatları

İngiltere'de yıllık devlet üniversitesi ücreti 8 bin – 22 bindolar, özel üniversitede bu rakam 14 bin – 40 bin dolar olarak belirleniyor.

Bu üniversitelerde okumak herkesin hayalini süslüyor! İşte yurtdışı eğitim fiyatları

ÖĞRENCİLER İÇİN ÇALIŞMA OLANAKLARI NELERDİR: 6 aydan fazla eğitim alacak öğrencilerin haftada 20 saat part-time çalışma izni vardır. İngiltere'de Master veya doktora eğitimini tamamlayan öğrenciler, eğitimine uygun bir iş bulduğu takdirde bir İngiliz şirketinde 1 yıl süreyle çalışabilir.

Bu üniversitelerde okumak herkesin hayalini süslüyor! İşte yurtdışı eğitim fiyatları

Almanya'da yıllık devlet üniversitesi ücreti 1.000 – 5 bin dolar, özel üniversitede bu rakam 10 bin – 20 bin dolar olarak belirleniyor.

Bu üniversitelerde okumak herkesin hayalini süslüyor! İşte yurtdışı eğitim fiyatları

ÖĞRENCİLER İÇİN ÇALIŞMA OLANAKLARI NELERDİR: Almanya'ya dil okuluna giden veya kolejde okuyan öğrenciler için çalışma izni verilmez. Bunların dışında eğitim amaçlı Almanya'da bulunan öğrencilere 1 yıllık süre için 90 gün full-time veya 180 gün part - time çalışma hakkı verilir.

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