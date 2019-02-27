Bu üniversitelerde okumak herkesin hayalini süslüyor! İşte yurtdışı eğitim fiyatları
Bu üniversitelerde okumak herkesin hayalini süslüyor! İşte yurtdışı eğitim fiyatları
Birçok öğrencinin hayali yurtdışında kaliteli bir eğitim almak. Amerika ve Kanada'nın başını çektiği bu üniversitelere girmek ise o kadar kolay değil.. Peki yurtdışında eğitim almak için ne kadar bir ücreti gözden çıkarmak gerekir? İşte yurtdışı eğitim fiyatları..
Giriş Tarihi: 27.02.2019
19:34
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019
19:38