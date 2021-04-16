Bu yılın Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor! CTE İKM sonuçları Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

12 Mart tarihinde tamamlanan 11 bin 484 sözleşmeli personel için yapılan başvuruların ardından aradan uzun bir zaman geçti. Bu kapsamda; her geçen gün Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları hakkında sorgulamalar yapılmaya devam ediliyor. Adaylar sonuçların ilan edileceği günü beklerken bilindiği üzere; zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi gibi alanlarda alım yapılacak. Buna göre; Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 (CTE İKM sonuçları) Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor!