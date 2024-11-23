Giriş Tarihi: 23.11.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024
15:07
İstanbul'da "Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi" düzenlendi! Dr. Esra Albayrak: Sözde özgürler tarafından masum insanlar katlediliyor
İstanbul'da, NUN Eğitim ve Kültür Vakfınca "Özgürleştiren Sınırlar" temasıyla "Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi" düzenlendi. Zirvede NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak açıklamasında, "Gazze'de, Suriye'de, Myanmar'da ve daha birçok ülkede masum insanlar, hiçbir insani, ahlaki sınır tanımayan, tırnak içinde 'sözde özgürler' tarafından acımasızca öldürülüyor. Peki soruyoruz, birinin cenneti bir başkasının cehennemi üzerine inşa ediliyorsa orada cenneti yaratma özgürlüğünden söz edebilir miyiz?" ifadelerini kullandı.