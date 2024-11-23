Dr. Esra Albayrak: “İnsanlar, sanal bir gerçeklik, tehlikeli bir özgürlük algısı içindeler.
İstanbul'da, NUN Eğitim ve Kültür Vakfınca "Özgürleştiren Sınırlar" temasıyla "Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi" düzenlendi. NUN Okulları Beykoz Kampüsü'nde düzenlenen zirvede Sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulunan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, "İnsanlar, sanal bir gerçeklik, tehlikeli bir özgürlük algısı içindeler... Biz 'Özgürleştiren Sınırlar'la, sınır ve sınırsızlık algısını yeniden sorgulamak istedik..." dedi.
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