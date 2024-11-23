Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi" düzenlendi
"Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi" katılımcıları - "Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi" programına katılan yönetici Esra Karaduman'ın topluluğa hitabı - Tunuslu usta yönetmen yazar ve hikaye anlatıcısı Nacer Khemir'in konuşması - NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak'ın açıklamaları
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