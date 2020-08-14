KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2020! ÖSYM ile KPSS sınavı ne zaman yapılacak, ortaöğretim ve önlisans başvuruları hangi tarihte?

Kamu Personeli Seçme Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Lise ve önlisans programlarından mezun olan ve sınava katılım gösterecek olan vatandaşlar, kendilerini ilgilendiren başvuru tarihleri için araştırmalarını arttırdı. Bu yönde, KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri sorgulanıyor. KPSS önlisans ve lise oturumlarına katılım göstermek isteyenler, ÖSYM'nin belirttiği tarihler aralığında işlemlerini tamamlamak zorunda.

KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri açıklandı. Peki, 2020 KPSS önlisans ve lise başvuruları ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde.