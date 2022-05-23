Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri KPSS başvuruları başlıyor! ÖSYM ile Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS başvuruları başladı mı? İşte ücreti ve sınav takvimi 2022!
Giriş Tarihi: 23.05.2022 22:45 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 15:39

KPSS başvuruları başlıyor! ÖSYM ile Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS başvuruları başladı mı? İşte ücreti ve sınav takvimi 2022!

KPSS başvuruları için geri sayım başladı. Toplamda üç oturumda tamamlanacak olan sınavlar ortaöğretim, lisans ve ön lisans olacak şekilde yapılacak. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım gösterecek olan binlerce kişi bu noktada; "KPSS başvuruları ne zaman başlıyor ve başvuru kılavuzu yayımlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. KPSS lisans başvuruları için ise heyecan dorukta. Mayıs ayının son haftası lisans başvuruları başlayacak ve Haziran ayında son bulacak. İşte KPSS başvuruları, kılavuz ve ücret bilgisi ile sınav tarihleri 2022.

KPSS başvuruları başlıyor! ÖSYM ile Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS başvuruları başladı mı? İşte ücreti ve sınav takvimi 2022!

Kamu Personeli Seçme Sınavı öncesinde adaylar KPSS başvurularını tamamlayacaklar. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumları şeklinde düzenlenecek sınav öncesinde KPSS başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor. İlk olarak Mayıs ayında lisans başvuruları alınacak. Ön lisans başvuruları Ağustos ayında, ortaöğretim başvuruları ise Eylül ayında alınacak. Peki; KPSS başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? KPSS ne zaman? İşte güncel bilgiler.

KPSS başvuruları başlıyor! ÖSYM ile Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS başvuruları başladı mı? İşte ücreti ve sınav takvimi 2022!

KPSS LİSANS BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran'a kadar devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KPSS başvuruları başlıyor! ÖSYM ile Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS başvuruları başladı mı? İşte ücreti ve sınav takvimi 2022!

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2022

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran'a kadar devam edecek.

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz'da düzenlenecek.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

KPSS başvuruları başlıyor! ÖSYM ile Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS başvuruları başladı mı? İşte ücreti ve sınav takvimi 2022!

ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek.

KPSS başvuruları başlıyor! ÖSYM ile Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS başvuruları başladı mı? İşte ücreti ve sınav takvimi 2022!

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim'de yapılacak

KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

SON DAKİKA