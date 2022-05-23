Giriş Tarihi: 23.05.2022 22:45 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 15:39

KPSS başvuruları başlıyor! ÖSYM ile Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS başvuruları başladı mı? İşte ücreti ve sınav takvimi 2022!

KPSS başvuruları için geri sayım başladı. Toplamda üç oturumda tamamlanacak olan sınavlar ortaöğretim, lisans ve ön lisans olacak şekilde yapılacak. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım gösterecek olan binlerce kişi bu noktada; "KPSS başvuruları ne zaman başlıyor ve başvuru kılavuzu yayımlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. KPSS lisans başvuruları için ise heyecan dorukta. Mayıs ayının son haftası lisans başvuruları başlayacak ve Haziran ayında son bulacak. İşte KPSS başvuruları, kılavuz ve ücret bilgisi ile sınav tarihleri 2022.