Açıköğretim Lise öğrencileri bugün itibarıyla başlayan AÖL online sınav süreci ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden girişlerini gerçekleştirmeye başladı. İlk sınavlar bilindiği üzere elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmişti. Alınan karar doğrultusunda bu dönem ikinci sınavların da aynı şekilde belirli tarih aralığında online olarak gerçekleştirilmesine karar verildi. AÖL sınav girişi nasıl yapılır, 2. Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları bu noktada binlerce açık lise öğrencisinin de gündemindeki yerini aldı. Açık öğretim Lise AÖL online sınav girişi için öğrenci bilgileri ile sisteme giriş sağlanıyor.