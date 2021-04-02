Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açıköğretim Lise 2. Dönem sınavlarının ardından AÖL sınav sonuçları ve 3. Dönem sınav tarihleri için de araştırmalar hız kazandı. Binlerce öğrenci online sistem üzerinden gerçekleşen sınavların sonuçlarının açıklanacağı o tarihi merakla beklerken "2021 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, Açık Lise 3. Dönem sınavları ne zaman?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. AÖL sınav sonuçlarının 10 ila 15 gün içerisinde açıklanması beklenirken üçüncü döneme ilişkin sınavların ise Temmuz ayında gerçekleşeceği öngörüler arasında bulunuyor.