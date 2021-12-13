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Haberler Galeri Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni sistemin detaylarını anlattı: 1 milyondan fazla öğretmeni ilgilendiriyor
Giriş Tarihi: 13.12.2021 15:39 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 15:42

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni sistemin detaylarını anlattı: 1 milyondan fazla öğretmeni ilgilendiriyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 milyondan fazla öğretmeni yakından ilgilendiren yeni sistemle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Okullar artık öğretmenlerin talepleri doğrultusunda mesleki gelişim faaliyeti düzenleyebilecek. Biz de bu talebin bütçesini doğrudan okula aktaracağız" dedi. Bakan Özer, detayları paylaştı.

AA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni sistemin detaylarını anlattı: 1 milyondan fazla öğretmeni ilgilendiriyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda, öğretmenlerin talepleriyle mesleki gelişim faaliyeti düzenlenebileceğini, bu talebin bütçesinin doğrudan okullara aktarılacağını bildirdi. Bakan Özer, öğretmenlerin mesleki gelişimleri için hayata geçirilecek yeni uygulamaların detaylarını anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni sistemin detaylarını anlattı: 1 milyondan fazla öğretmeni ilgilendiriyor

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri için talep ettikleri eğitimi almalarını önemsediklerini belirten Özer, ara tatildeki seminer döneminde mesleki gelişim programlarına yoğun ilgi gösterildiğini, 679 bin 386 öğretmenin en az bir eğitim içeriğini tamamlayarak sertifika aldığını, bazı öğretmenlerin ise kendi isteğiyle birden fazla eğitim programını tamamladığını hatırlattı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni sistemin detaylarını anlattı: 1 milyondan fazla öğretmeni ilgilendiriyor

Bu durumun, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına ilgisini ortaya koyduğunu dile getiren Özer, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri ile liderlik özelliklerini geliştirmelerini desteklemeyi istediklerini, bu doğrultuda talepleri dikkate alarak çok kapsamlı eğitim programları uygulayacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni sistemin detaylarını anlattı: 1 milyondan fazla öğretmeni ilgilendiriyor

MESLEKİ GELİŞİMDE DENEYİMİ 5 YILIN ALTINDA OLAN ÖĞRETMENE ÖNCELİK VERİLECEK

"Bir eğitim sisteminin öğretmenleri kadar güçlü olduğunu" vurgulayan Bakan Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öğretmenlere verilecek mesleki gelişim eğitimlerini bütüncül bir bakış açısıyla ele alıyoruz ve mesleki gelişim programlarını planlarken de öğretmene yatırımın eğitim sisteminin kalitesine yatırım olduğu düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bu nedenle okul öncesinden sınıf ve branş öğretmenlerine kadar tüm öğretmenlerimize mesleki ve kişisel gelişimleri için her türlü desteği vereceğiz."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni sistemin detaylarını anlattı: 1 milyondan fazla öğretmeni ilgilendiriyor

"Bu kapsamda, özellikle mesleki gelişim programlarında yeni atanan öğretmenlerimize ve deneyimi 5 yılın altındaki öğretmenlerimize öncelik vereceğiz. Gerekli tüm planlamalarımızı tamamladık."

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