Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni sistemin detaylarını anlattı: 1 milyondan fazla öğretmeni ilgilendiriyor

MESLEKİ GELİŞİMDE DENEYİMİ 5 YILIN ALTINDA OLAN ÖĞRETMENE ÖNCELİK VERİLECEK

"Bir eğitim sisteminin öğretmenleri kadar güçlü olduğunu" vurgulayan Bakan Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öğretmenlere verilecek mesleki gelişim eğitimlerini bütüncül bir bakış açısıyla ele alıyoruz ve mesleki gelişim programlarını planlarken de öğretmene yatırımın eğitim sisteminin kalitesine yatırım olduğu düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bu nedenle okul öncesinden sınıf ve branş öğretmenlerine kadar tüm öğretmenlerimize mesleki ve kişisel gelişimleri için her türlü desteği vereceğiz."