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Haberler Galeri Okullar ne zaman kapanacak sorusunun cevabı belli oldu! Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Yaz tatili ne zaman başlıyor? İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman kapanıyor?
Giriş Tarihi: 19.06.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 09:23

sorusunun cevabı belli oldu! Bakan açıkladı: başlıyor? İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman kapanıyor?

Milli Eğitim Bakanı tarafından "?" sorusu yanıt buldu. 18 Haziran tarihinde dijital karnelerine e-Okul üzerinden erişecek olan öğrenciler merak ettikleri konu başlıkları hakkında araştırma yapıyor. Basılı karnelerin 2 Temmuz'da verilecek olmasının ardından sonraki süreçte ise telafi eğitimi başlayacak. Yaz tatiline az bir zaman kala okullar ne zaman kapanacak? İlkokul, ortaokul ve liseler için okulların kapanmasına kaç gün kaldı? ? İşte yapılan son açıklamalar.

Okullar ne zaman kapanacak sorusunun cevabı belli oldu! Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Yaz tatili ne zaman başlıyor? İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman kapanıyor?

Okulların kapanış tarihi hakkında araştırmalar hız kesmeden sürüyor. e-Okul VBS giriş ekranı üzerinden dijital karneler 18 Haziran tarihinde verilecek. Bu kapsamda; milyonlarca öğrenci gözünü yaz tatilinin başlayacağı tarihe çevirdi. 18 Haziran'da dijital karneler, 2 Temmuz'da ise basılı karnelerin verileceği bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmıştı. Buna göre; ? Bakan 'un açıklamaları ile "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu yanıt buldu. İlkokul, ortaokul ve liseler için okulların kapanmasına kaç gün kaldı? ?

Okullar ne zaman kapanacak sorusunun cevabı belli oldu! Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Yaz tatili ne zaman başlıyor? İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman kapanıyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 2 Temmuz'da kapanacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler 18 Haziran 2021 tarihinden itibaren verilecek.

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Okullar ne zaman kapanacak sorusunun cevabı belli oldu! Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Yaz tatili ne zaman başlıyor? İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman kapanıyor?

BASILI KARNELER 2 TEMMUZ'DA

Tvnet kanalında yayınlanan Netbakış Özel Programı'na katılan Milli Eğitim Bakanı , "Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.

Okullar ne zaman kapanacak sorusunun cevabı belli oldu! Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Yaz tatili ne zaman başlıyor? İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman kapanıyor?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.

Okullar ne zaman kapanacak sorusunun cevabı belli oldu! Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Yaz tatili ne zaman başlıyor? İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman kapanıyor?

5 Temmuz'da "Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı" başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

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