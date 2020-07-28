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ÖSYM duyurdu: 2020 sorgulama ekranı erişime açıldı! sorgulama nasıl yapılır?

Büyük bir merakla beklenilen 2020 açıklandı. ÖSYM tarafından sabah saatlerinde açıklaması yapılarak adayların günlerdir yanıtını araştırdığı '2020 açıklandı mı?' sorusuna yanıt verildi ve üniversite sınav sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı. Bu noktada, 2020 YKS sonuçları da günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Zira, aday öğrencilerin üniversite tercihleri sırasında kullanacakları puan, YKS sonuçları ile belli oldu. YDT, TYT ve AYT sonuçları görüntülemek isteyen adaylar, haberimizden 2020 YKS sınav sonuçları hakkında bilgi edinebilir. İşte, 2020 YKS sonuçları sorgulama sayfası...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 08:18 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 08:18
ÖSYM duyurdu: 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı! YKS sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

ÖSYM duyurdu: 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı! YKS sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

Bir buçuk milyonu aşkın adayın katılım gösterdiği 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları bu sabah açıklandı. ÖSYM tarafından konu ile ilgili bir duyurusu yapılarak 2020 sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. Böylelikle, günlerdir yanıtı araştırılan ' açıklandı mı?' sorusu da cevap bulmuş oldu. Kurum tarafından yapılan açıklamada, üniversite sınavı sonucu sorgulama işlemlerinin ekranı üzerinden yapıldığı da bildirildi.

YKS SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından 2020 YKS sonuçları ile ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi,

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

YKS SINAV SONUÇLARI ÖSYM AİS SORGULAMA EKRANI 2020

Haberimizden, YKS üniversite sınavı sonuçları ÖSYM AİS sorgulama ekranı hakkında bilgi edinebilir, YKS tercihleri, üniversite kontenjanları, üniversitelerin bölümleri başta olmak üzere birçok konuya yönelik güncel bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

ÖSYM duyurdu: 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı! YKS sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

ÖSYM duyurdu: 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı! YKS sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

tarafından aktarılan bilgiye göre sonuçlarının yarın yani 28 Temmuz Salı günü açıklanacağı ifade edilmişti fakat bu sabah erken saatlerde milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren açıklandı.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM 2020 YKS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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ÖSYM duyurdu: 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı! YKS sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

ÖSYM duyurdu: 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı! YKS sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK? TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

Üniversite adayları tercihlerini 6 Ağustos ile 14 Ağustos arasında yapabilecek.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM duyurdu: 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı! YKS sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

ÖSYM duyurdu: 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı! YKS sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

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ÖSYM duyurdu: 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı! YKS sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

ÖSYM duyurdu: 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı! YKS sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU, İSİM AÇIKLANDI MI?

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