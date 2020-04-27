Son dakika: Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası 30 Nisan okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Üniversiteler...
Geçtiğimiz günlerde canlı yayında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; okulların ne zaman açılacağı hakkındaki soruya da cevap vermişti.
SON DAKİKA HABERİ: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 30 NİSAN'DAKİ TATİL UZAYACAK MI?
BAKAN SELÇUK: EYLÜL AYI ÇOK KRİTİK!
Okulların 30 Nisan'da açılıp açılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, bu kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün paydaşların bir arada olduğu istişarelerle verdiklerini aktardı.
Okullar hangi ayda açılırsa açılsın hazır olmanın önemine işaret eden Selçuk, şöyle devam etti: