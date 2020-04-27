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Haberler Galeri Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda karar çıkacak mı; 30 Nisan'da okullar açılacak mı? Son dakika haberi; OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda karar çıkacak mı; 30 Nisan'da okullar açılacak mı? haberi; ?

Corona virüse karşı önlemlerin karara bağlanacağı Bakanlar Kurulu Toplantısı başladı. Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda çıkacak kararlarından biri de okullardaki tatilin bir süre daha uzatılması olması bekleniyor. Bilindiği gibi ilkokul, ortaokul ve liseler 30 Nisan Perşembe gününe kadar tatil edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; okulların ne zaman açılacağı hakkındaki soruya 'Biz tedbirlerimizi aldık, Temmuz veya Ağutos aylarında okulların açılması beklenmiyor. Bilim Kurulu'nun uyarıları son derece önemli.' diyerek cevap vermişti. Bu noktada uzayacak mı? Aynı şekilde tatillerine devam eden üniversite öğrencileri de üniversiteler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 15:20
Son dakika: Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası 30 Nisan okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Üniversiteler...

Son dakika: Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası 30 Nisan okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Üniversiteler...

Dünya genelinde corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 206 bini geçti. Ülkemizde ise corona nedeniyle vefat edenlerin sayısı 2.805 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; son 3 günde vaka sayısındaki azalma ile hastalığın bulaşma hızının minimal seviyelere indiğinin altını çizdi. Bu olumlu gelişmelerden sonra '?' sorusu da en çok araştırılan konulardan biri olmuştu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde telekonferans yöntemiyle toplanacak Bakanlar Kurulu; corona virüse karşı alınacak önlemleri ve son durumu konuşacak. 30 Nisan'da sona ermesi gereke okul tatilinin de uzatılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki üniversiteler ne zaman açılacak?

Son dakika: Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası 30 Nisan okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Üniversiteler...

Son dakika: Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası 30 Nisan okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Üniversiteler...

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; okulların ne zaman açılacağı hakkındaki soruya da cevap vermişti.

SON DAKİKA HABERİ: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 30 NİSAN'DAKİ TATİL UZAYACAK MI?

BAKAN SELÇUK: EYLÜL AYI ÇOK KRİTİK!

Okulların 30 Nisan'da açılıp açılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, bu kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün paydaşların bir arada olduğu istişarelerle verdiklerini aktardı.

Okullar hangi ayda açılırsa açılsın hazır olmanın önemine işaret eden Selçuk, şöyle devam etti:

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Son dakika: Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası 30 Nisan okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Üniversiteler...

Son dakika: Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası 30 Nisan okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Üniversiteler...

"Bizim için mayıs, haziran ayları çok önemli. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine bağlı olarak dünyadaki ve Türkiye'deki duruma bakarak mayıs, haziran aylarını değerlendirmek bizim açımızdan çok kritik. Diyelim ki bu tür bir durum söz konusu olmadı. O zaman bizim için temmuz ve ağustos ayları, daha çok tatil olarak değerlendirmek istediğimiz aylar. O nedenle ağırlıklı olarak mayıs, haziran aylarını çok önemsiyoruz. Bu senaryo gerçekleşmezse eylül ve ekim ayları bizim açımızdan çok kritik..."

Son dakika: Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası 30 Nisan okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Üniversiteler...

Son dakika: Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası 30 Nisan okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Üniversiteler...

"Hem mayıs, haziran önemli hem de eylül, ekim önemli. Bunların hepsi için gün gün, hafta hafta planlarımız hazır. Bu belirsizliğin sürmesini istemiyoruz. Bir an önce netleşmesi için çaba gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreçler yeniden masaya yatırılacak ve çok kısa bir zamanda kamuoyu ile bunu paylaşma imkanımız olacak."

Selçuk, telafi eğitimlerini de mayıs-haziran ile eylül-ekim için daha ağırlıklı olarak düşündüklerini bildirdi.

Son dakika: Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası 30 Nisan okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Üniversiteler...

Son dakika: Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası 30 Nisan okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Üniversiteler...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili bir soru üzerine Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme ve bayram sonrasına ilişkin mesajlarını dile getirerek, "Bu mesajlar çerçevesinde de eğitimde de normalleşme ve aşama aşama da olsa belirli iş ve işlemleri hayata geçirme planlamalarımız var..."

"Çok kısa bir süre içinde hem sınavlarla hem başka hususlarla ilgili ki zaten LGS açısından bakıyoruz meseleye. LGS ile ilgili neyi nasıl yapacağımız konusunda çok kısa süre içerisinde çok daha teknik ve ayrıntılı bilgileri paylaşacağız." diye konuştu.

Son dakika: Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası 30 Nisan okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Üniversiteler...

Son dakika: Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası 30 Nisan okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Üniversiteler...

''Eğitimde normale dönüş için farklı adımlar planlandı''

Salgın sonrası eğitimde normale dönüşle ilgili takvimin sorulması üzerine Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu hafta bu konuyla ilgili detaylı çalışmalar yoğunlaşmaya başladı. İster yaş gruplarına, sınıf gruplarına, isterse bazı eğitim öğretim kademelerinin düzenlenmesine ilişkin farklı adımlar planladık. Bu adımların hangisini nasıl yapacağımızı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşacak bir istişari toplantı neticesinde sonuçlandırırız ve kamuoyuyla paylaşırız."

Son dakika: Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası 30 Nisan okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Üniversiteler...

Son dakika: Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası 30 Nisan okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Üniversiteler...

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