Son dakika: Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası 30 Nisan okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Üniversiteler...

"Hem mayıs, haziran önemli hem de eylül, ekim önemli. Bunların hepsi için gün gün, hafta hafta planlarımız hazır. Bu belirsizliğin sürmesini istemiyoruz. Bir an önce netleşmesi için çaba gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreçler yeniden masaya yatırılacak ve çok kısa bir zamanda kamuoyu ile bunu paylaşma imkanımız olacak."

Selçuk, telafi eğitimlerini de mayıs-haziran ile eylül-ekim için daha ağırlıklı olarak düşündüklerini bildirdi.