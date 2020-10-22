YDS sınav sonuçları 2020 açıklandı! ÖSYM ile 2020 YDS sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları için geri sayım devam ediyor. Eylül ayının sonunda düzenlenen sınava katılım sağlayan on binlerce aday, YDS sınav sonuçları hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bilindiği gibi, adayların istedikleri yabancı dil puanını alıp alamayacakları 2020 YDS sınav sonuçları ile belli olacak. Böyle olunca da, '2020 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. ÖSYM'den sonuçların açıklanacağı tarih hakkında açıklama geldi. Peki, 2020 YDS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve sorgulama nasıl yapılır? Detaylar şu şekilde;

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