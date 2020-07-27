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Haberler Galeri YKS üniversite taban puanları! 2020-2021 Sözel, sayısal ve eşit ağırlık 2 ve 4 yıllık (lisans, önlisans) üniversite bölümleri taban puanları

YKS ! 2020-2021 Sözel, sayısal ve eşit ağırlık 2 ve 4 yıllık (lisans, önlisans) üniversite bölümleri taban puanları

İki buçuk milyona yakın adayın katılım gösterdiği 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları öğrenirken bir yandan da 2020 ile üniversitelerin sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu noktada, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları önem arz ediyor. Zira, üniversite taban ve taban puanları 2020, tercih sürecinde en önemli konu olarak öne çıkıyor. YÖK Atlas tercih robotu ve da adayların işini kolaylaştırıyor. Peki, 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans üniversite bölümlerinin taban puanları açıklandı mı? Sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümleri neler? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 27.07.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 16:49
YKS üniversite taban puanları! 2020-2021 Sözel, sayısal ve eşit ağırlık 2 ve 4 yıllık lisans, önlisans üniversite bölümleri taban puanları

2020 açıklandı mı sorusunun yanıtı, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, iki yıllık ön lisans ve dört yıllık üniversite taban puanları, YKS tercih sürecinde en önemli konu olarak öne çıkıyor. Aday öğrenciler, tercih sürecinde yazmayı düşündüğü üniversitelerin taban puanları ile bilgi edinip tercih işlemlerini ona göre şekillendirmek istiyor. Hâl böyle olunca da, 2020 üniversite taban puanları ve sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümleri yoğun bir şekilde araştırılıyor.

SÖZEL, SAYISAL VE EŞİT AĞIRLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ

Bu konuda, ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde ön bilgilendirme amaçlı tercih kılavuzu yayımlandı ve sözel, sayısal, eşit ağırlık üniversite bölümleri hakkında bilgi verildi. Öte yandan, YÖK Atlas tercih robotu da iki yıllık önlisans ve dört yıllık lisans üniversite bölümleri için adayların bilgi edinme sürecini kolaylaştırıyor.

ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUANLARI 2020 BELLİ OLDU MU?

Bu yıla ilişkin üniversite taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. Buna karşın, geçtiğimiz yılın üniversite taban puanları ile bilgi sahibi olmanız mümkün.

İşte, geçen yılın üniversite taban puanları ve sözel, sayısal, eşit ağırlık üniversite bölümleri...

YKS üniversite taban puanları! 2020-2021 Sözel, sayısal ve eşit ağırlık 2 ve 4 yıllık lisans, önlisans üniversite bölümleri taban puanları

ÖSYM YKS SONUÇLARI 2020 SORGULAMA

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda "12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2020 süreci uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim." ifadelerine yer verdi. Adaylar, sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

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YKS üniversite taban puanları! 2020-2021 Sözel, sayısal ve eşit ağırlık 2 ve 4 yıllık lisans, önlisans üniversite bölümleri taban puanları

GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖN BİLGİLENDİRME AMAÇLI YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS üniversite taban puanları! 2020-2021 Sözel, sayısal ve eşit ağırlık 2 ve 4 yıllık lisans, önlisans üniversite bölümleri taban puanları

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS üniversite taban puanları! 2020-2021 Sözel, sayısal ve eşit ağırlık 2 ve 4 yıllık lisans, önlisans üniversite bölümleri taban puanları

ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK ATLAS ÖN LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS üniversite taban puanları! 2020-2021 Sözel, sayısal ve eşit ağırlık 2 ve 4 yıllık lisans, önlisans üniversite bölümleri taban puanları

SAYISAL BÖLÜMLERİ

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte), Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul), Adli Bilimler, Adli Bilişim Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Aktüerya (Fakülte), Aktüerya (Yüksekokul), Aktüerya Bilimleri, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Bahçe Bitkileri, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Balıkçılık Teknolojisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Basım Teknolojileri (Yüksekokul), Beslenme ve Diyetetik (Fakülte), Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul), Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul), Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyoenformatik ve Genetik, Biyokimya, Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyosistem Mühendisliği, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte), Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul), Deri Mühendisliği, Dijital Oyun Tasarımı, Dil ve Konuşma Terapisi, Diş Hekimliği, Ebelik (Fakülte), Ebelik (Yüksekokul), Eczacılık, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Programları, Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte), Endüstri Ürünleri Tasarımı (Yüksekokul), Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Ergoterapi (Fakülte), Ergoterapi (Yüksekokul), Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Fizik Öğretmenliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul), Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte), Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul), Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi ve Yat Tasarımı, Genetik ve Biyomühendislik, Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları, Geomatik Mühendisliği, Gerontoloji, Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi (Yüksekokul), Güverte (Yüksekokul), Harita Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte), Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul), Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Hayvansal Üretim (Yüksekokul), Hemşirelik (Fakülte), Hemşirelik (Yüksekokul), Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Fakülte) , Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Yüksekokul) , Hidrojeoloji Mühendisliği, İç Mimarlık, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte), İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) , İşletme Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kanatlı Hayvan yetiştiriciliği, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Lif ve Polimer Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Malzeme Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik Öğretmenliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Mimarlık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoteknoloji, Mühendislik Programları, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Nanoteknoloji Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Odyoloji (Fakülte), Odyoloji (Yüksekokul) , Optik ve Akustik Mühendisliği, Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Ortez-Protez (Fakülte), Ortez-Protez (Yüksekokul), Otomotiv Mühendisliği, Perfüzyon (Fakülte), Perfüzyon (Yüksekokul), Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Pilotaj, Polimer Mühendisliği, Raylı Sistemler Mühendisliği, Su Bilimleri ve Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Süt Teknolojisi, Şehir ve Bölge Planlama, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Tekstil Mühendisliği, Tıp, Tıp Mühendisliği, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tütün Eksperliği (Yüksekokul), Uçak Elektrik-Elektronik (Fakülte), Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul), Uçak Gövde-Motor Bakım (Fakülte), Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul), Uçak Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Ulaştırma Mühendisliği, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Uzay Mühendisliği, Veteriner, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi, Yazılım Mühendisliği, Yer Bilimleri Mühendisliği Programları, Ziraat Mühendisliği Programları, Zootekni.

YKS üniversite taban puanları! 2020-2021 Sözel, sayısal ve eşit ağırlık 2 ve 4 yıllık lisans, önlisans üniversite bölümleri taban puanları

EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLER

Aile ve Tüketici Bilimleri, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Antrenörlük Eğitimi, Antropoloji, Arkeoloji, Avrupa Birliği İlişkileri, Bankacılık (Fakülte), Bankacılık (Yüksekokul), Bankacılık ve Finans (Fakülte), Bankacılık ve Finans (Yüksekokul), Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte), Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul), Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilim Tarihi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çocuk Gelişimi (Fakülte), Çocuk Gelişimi (Yüksekokul), Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi, Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi, Enerji Yönetimi, Eşit Ağırlıklı Programlar, Felsefe, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte), Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul), Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Fakülte), Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul), Girişimcilik, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Gümrük İşletme (Yüksekokul), Havacılık Yönetimi (Fakülte), Havacılık Yönetimi (Yüksekokul), Hukuk, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İktisadi ve İdari Bilimler Programları, İktisadi ve İdari Programlar, İktisat, İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte), İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul), İnsan ve Toplum Bilimleri, İslam Ekonomisi ve Finans, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul), İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Klasik Arkeoloji, Konaklama İşletmeciliği (Fakülte), Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul), Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul), Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı, Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı (Yüksekokul), Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Lojistik (Yüksekokul), Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul), Lojistik Yönetimi (Fakülte), Lojistik Yönetimi (Yüksekokul), Maliye, Moda Tasarımı (Fakülte), Moda Tasarımı (Yüksekokul), Moda ve Tekstil Tasarımı, Muhasebe (Yüksekokul), Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul), Muhasebe ve Denetim (Fakülte), Muhasebe ve Denetim (Yüksekokul), Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte), Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul), Müzecilik, Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul), Otel Yöneticiliği (Yüksekokul), Pazarlama (Fakülte), Pazarlama (Yüksekokul), Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Rekreasyon, Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul), Sağlık Yönetimi (Fakülte), Sağlık Yönetimi (Yüksekokul), Sanat ve Sosyal Bilimler Programları, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul), Sermaye Piyasası (Yüksekokul), Seyahat İşletmeciliği (Fakülte), Seyahat İşletmeciliği (Yüksekokul), Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Sınıf Öğretmenliği, Sigortacılık (Yüksekokul), Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Fakülte), Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul), Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyal Hizmet (Fakülte), Sosyal Hizmet (Yüksekokul), Sosyoloji, Spor Yöneticiliği (Fakülte), Spor Yöneticiliği (Yüksekokul), Takı Tasarımı, Tapu Kadastro (Yüksekokul), Tarım Ekonomisi, Tarih Öncesi Arkeolojisi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, Turizm İşletmeciliği (Fakülte), Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul), Turizm ve Otelcilik (Fakülte), Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul), Türk İslam Arkeolojisi, Ulaştırma ve Lojistik (Fakülte), Ulaştırma ve Lojistik (Yüksekokul), Uluslararası Finans (Fakülte), Uluslararası Finans (Yüksekokul), Uluslararası Finans ve Bankacılık (Fakülte), Uluslararası Finans ve Bankacılık (Yüksekokul), Uluslararası Girişimcilik, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Fakülte), Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Yüksekokul), Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte), Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul), Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret (Fakülte), Uluslararası Ticaret (Yüksekokul), Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul), Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte), Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul), Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Fakülte), Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul), Yerel Yönetimler, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Fakülte), Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Yüksekokul), Yönetim Bilimleri Programları, Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte), Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul).

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