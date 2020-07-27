YKS üniversite taban puanları! 2020-2021 Sözel, sayısal ve eşit ağırlık 2 ve 4 yıllık lisans, önlisans üniversite bölümleri taban puanları

2020 Üniversite taban puanları açıklandı mı sorusunun yanıtı, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, iki yıllık ön lisans ve dört yıllık üniversite taban puanları, YKS tercih sürecinde en önemli konu olarak öne çıkıyor. Aday öğrenciler, tercih sürecinde yazmayı düşündüğü üniversitelerin taban puanları ile bilgi edinip tercih işlemlerini ona göre şekillendirmek istiyor. Hâl böyle olunca da, 2020 üniversite taban puanları ve sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümleri yoğun bir şekilde araştırılıyor.

SÖZEL, SAYISAL VE EŞİT AĞIRLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ

Bu konuda, ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde ön bilgilendirme amaçlı tercih kılavuzu yayımlandı ve sözel, sayısal, eşit ağırlık üniversite bölümleri hakkında bilgi verildi. Öte yandan, YÖK Atlas tercih robotu da iki yıllık önlisans ve dört yıllık lisans üniversite bölümleri için adayların bilgi edinme sürecini kolaylaştırıyor.

ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUANLARI 2020 BELLİ OLDU MU?

Bu yıla ilişkin üniversite taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. Buna karşın, geçtiğimiz yılın üniversite taban puanları ile bilgi sahibi olmanız mümkün.

İşte, geçen yılın üniversite taban puanları ve sözel, sayısal, eşit ağırlık üniversite bölümleri...