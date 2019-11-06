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  • 2019'un en iyi havalimanları belli oldu! Bir havalimanımız da dünyaca ünlü listede

2019'un en iyi havalimanları belli oldu! Bir havalimanımız da dünyaca ünlü listede

Ünlü uçuş sitesi Flightsfrom 2019'un en iyi havalimanlarını açıkladı. Günümüzde özellikle uzun mesafe yolculuklarında en fazla kullanılan ulaşım araçları uçaklar. Teknolojinin de sürekli gelişmesiyle hava yolları artık saatler değil dakikaların hesap edildiği bir yolculuk türüne döndü. Türk Havayolları da bu noktada 'nin gururu olmaya devam ederken dünyanın en iyi ve önemli havalimanları sıralandı. Sıralamaya Türkiye'den de bir havaalanı girdi. Peki dünyanın en iyi havalimanları hangileri ve listedeki Türk havaalanı hangisi? İşte haberin detayları!

Giriş Tarihi: 06.11.2019 08:55 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 09:08
2019'un en iyi havalimanları belli oldu! Bir havalimanımız da dünyaca ünlü listede

Peki ilk 30'da hangi ülkelerin hangi havalimanları var? İşte sıralama!

2019'un en iyi havalimanları belli oldu! Bir havalimanımız da dünyaca ünlü listede

30- Shenzhen Uluslararası Havaalanı(SZX)

Ülke: Çin

Günlük uçuş sayısı: 428

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2019'un en iyi havalimanları belli oldu! Bir havalimanımız da dünyaca ünlü listede

29- Xianyang Uluslararası Havaalanı (XIY)

Ülke: Çin

Günlük uçuş sayısı: 434

2019'un en iyi havalimanları belli oldu! Bir havalimanımız da dünyaca ünlü listede

28- Münih Franz Josef Strauss Havalimanı(MUC)

Ülke: Almanya

Günlük uçuş sayısı: 437

2019'un en iyi havalimanları belli oldu! Bir havalimanımız da dünyaca ünlü listede

27- Hong Kong Uluslararası Havalimanı (HKG)

Ülke: Hong Kong

Günlük uçuş sayısı: 451

2019'un en iyi havalimanları belli oldu! Bir havalimanımız da dünyaca ünlü listede

26- Mexico City Uluslararası Havaalanı (MEX)

Ülke: Meksika

Günlük uçuş sayısı: 454

2019'un en iyi havalimanları belli oldu! Bir havalimanımız da dünyaca ünlü listede

25- Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı (MAD)

Ülke: İspanya

Günlük uçuş sayısı: 467

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