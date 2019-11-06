2019'un en iyi havalimanları belli oldu! Bir havalimanımız da dünyaca ünlü listede

Ünlü uçuş sitesi Flightsfrom 2019'un en iyi havalimanlarını açıkladı. Günümüzde özellikle uzun mesafe yolculuklarında en fazla kullanılan ulaşım araçları uçaklar. Teknolojinin de sürekli gelişmesiyle hava yolları artık saatler değil dakikaların hesap edildiği bir yolculuk türüne döndü. Türk Havayolları da bu noktada Türkiye'nin gururu olmaya devam ederken dünyanın en iyi ve önemli havalimanları sıralandı. Sıralamaya Türkiye'den de bir havaalanı girdi. Peki dünyanın en iyi havalimanları hangileri ve listedeki Türk havaalanı hangisi? İşte haberin detayları!