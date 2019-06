24 saat esasına geçildi! Dünyanın her yerinden talep yağıyor...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da baklava için gelen siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını anlatan Aktaş, "Çok şükür, Antep baklavası her geçen gün daha fazla tanınıp biliniyor. Damaklarda bizim ürünlerimiz farklı yer edinmiş durumda. O yüzden her geçen gün talep artışı yaşanıyor." diye konuştu.

Talepleri karşılayabilmek adına kapasitelerinin tümünü kullandıklarını dile getiren Aktaş, şöyle devam etti:

"Şu anda mesai saati diye bir kavramımız yok. 24 saat çalışıyoruz. Ekstra eleman alımı yaptık. Daha önce baklavacılık yapmış arkadaşlarımızı bayram nedeniyle bünyemize kattık. Bu şekilde talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Şu an sadece biz değil, tüm imalathaneler yoğun şekilde çalışıyor. Şu ara Gaziantep'te günlük 50 tona yakın baklava üretimi yapılıyordur. Yapılan baklavaları da kargo vasıtasıyla Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Normalde de zaten Gaziantep'te 15-20 ton arasında baklava üretimimiz gerçekleşiyor."