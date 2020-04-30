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3 ay boyunca 1.177 TL verilecek! 1.177 liralık destekten kimler yararlanacak?

Devlet, vatandaşın ve işletmelerin salgınından etkilenmemeleri adına birçok desteği hayata geçirdi. 4 milyondan fazla aileye nakdi destekte bulunuldu. Öte yandan bakıcı, temizlikçi ve benzeri ev hizmetlerinde çalışanlar da devletin sağladığı desteklerden yararlanacak. İşvereni tarafından ücretsiz izne gönderilen kişilere 1.177 TL verilecek. Peki hangi durumda bu desteklerden faydalanılacak? Konuyla ilgili ayrıntıları Hürriyet'ten Noyan Doğan yazdı. İşte 3 ay boyunca 1.177 destek ödemesiyle ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 10:16
3 ay boyunca 1.177 TL verilecek! 1.177 liralık destekten kimler yararlanacak?

Ev hizmetlerinde çalışanlar, 'bize destek var mı?' diye merak ediyor, bu kişileri çalıştıranlar da 'salgın nedeniyle eve kimseyi alamıyoruz, ücretsiz izin verdik, kısa çalışma ödeneğinden ya da nakit desteğinden yararlanabilir miyiz?' diye soruyor.

3 ay boyunca 1.177 TL verilecek! 1.177 liralık destekten kimler yararlanacak?

Önce, ev hizmetlerinde çalışanların çalışma durumu ilgili ilgili kısa bilgi vereyim; çünkü devlet desteklerinden yararlanıp yararlanamama konusu buna bağlı. Ev hizmetlerinden çalışanların sigortalılıkları, bir ay içinde 10 günden az ve 10 günden fazla çalışma süresine göre farklı.

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3 ay boyunca 1.177 TL verilecek! 1.177 liralık destekten kimler yararlanacak?

10 günden az çalışanlar, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanıyor; emeklilik primi ve genel sağlık sigortası primi yatırılmıyor. Ancak ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) emeklilik, genel sağlık sigortası, işsizlik sigortası primi ödeniyor ve bu şekilde günlük asgari ücretin yüzde 37.5'i oranında prim yatırılıyor.

3 ay boyunca 1.177 TL verilecek! 1.177 liralık destekten kimler yararlanacak?

AYLIK 1.177 LİRA

Gelelim, salgın döneminde ev hizmetlerinde çalışanlara yönelik destek olup olmadığına. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde 17 Nisan'da yürürlüğe giren yasa ile ev hizmetlerinde çalışanlar nakit ücret desteğinden yararlanabilecek.

3 ay boyunca 1.177 TL verilecek! 1.177 liralık destekten kimler yararlanacak?

Bundan da sadece ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar yararlanabilecek. Bu destek, 10 günden az çalışanları kapsamıyor. Peki, nakit desteği nasıl alınacak?

3 ay boyunca 1.177 TL verilecek! 1.177 liralık destekten kimler yararlanacak?

Yeni düzenleme ile ücretsiz izne çıkartılanlara devlet, günlük 39.24 lira, aylık da 1.177 lira nakdi ücret desteği verecek. İşte bu destekten ev hizmetlerinde çalışanlar faydalanabilecek.

3 ay boyunca 1.177 TL verilecek! 1.177 liralık destekten kimler yararlanacak?

Nakit desteği alabilmek için çalışan kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı almaması gerekiyor. İşverenin de çalıştırdığı kişiyi ücretsiz izne çıkartması ve ücretsiz izin süresi boyunca da hiçbir şekilde çalıştırmaması da gerekiyor.

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