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3 ay boyunca 1.177 TL verilecek! 1.177 liralık destekten kimler yararlanacak?
Devlet, vatandaşın ve işletmelerin corona virüs salgınından etkilenmemeleri adına birçok desteği hayata geçirdi. 4 milyondan fazla aileye nakdi destekte bulunuldu. Öte yandan bakıcı, temizlikçi ve benzeri ev hizmetlerinde çalışanlar da devletin sağladığı desteklerden yararlanacak. İşvereni tarafından ücretsiz izne gönderilen kişilere 1.177 TL verilecek. Peki hangi durumda bu desteklerden faydalanılacak? Konuyla ilgili ayrıntıları Hürriyet'ten Noyan Doğan yazdı. İşte 3 ay boyunca 1.177 destek ödemesiyle ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 30.04.2020
10:10
Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
10:16
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