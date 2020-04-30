3 ay boyunca 1.177 TL verilecek! 1.177 liralık destekten kimler yararlanacak?

Ev hizmetlerinde çalışanlar, 'bize destek var mı?' diye merak ediyor, bu kişileri çalıştıranlar da 'salgın nedeniyle eve kimseyi alamıyoruz, ücretsiz izin verdik, kısa çalışma ödeneğinden ya da nakit desteğinden yararlanabilir miyiz?' diye soruyor.