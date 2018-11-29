8 gün izin alın 41 gün tatil yapın

2019'da çalışanları bol tatilli bir yıl bekliyor. Resmi tatillerin bir çoğunun hafta içine denk geldiği 2019 yılında, 1-2 günlük izin alabilenler uzun süreli tatile çıkabilecek. Yapılan araştırmaya göre; 2019 yılında 8 gün izin alan çalışanlar 41 gün izin yapabilecek. BİRLEŞTİRMEK AVANTAJLI Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı salı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de çarşambaya denk geliyor. Bu günleri haftasonu izinleriyle birleştirip uzun bir tatil yapabilirsiniz. Yılbaşı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Emek ve Dayanışma Günü