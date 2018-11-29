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8 gün alın 41 gün yapın

Giriş Tarihi: 29.11.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 10:12
8 gün izin alın 41 gün tatil yapın

2019'da çalışanları bol tatilli bir yıl bekliyor. Resmi tatillerin bir çoğunun hafta içine denk geldiği 2019 yılında, 1-2 günlük alabilenler uzun süreli tatile çıkabilecek.

8 gün izin alın 41 gün tatil yapın

Yapılan araştırmaya göre; 2019 yılında 8 gün alan çalışanlar 41 gün izin yapabilecek.

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8 gün izin alın 41 gün tatil yapın

BİRLEŞTİRMEK AVANTAJLI

Posta'nın haberine göre yeni yıla salı gününe denk gelen yılbaşı tatiliyle başlıyoruz. 1 gün alarak hafta sonuyla birleştirip 4 gün yapabilmek mümkün.

8 gün izin alın 41 gün tatil yapın

Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı salı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de çarşambaya denk geliyor. Bu günleri haftasonu izinleriyle birleştirip uzun bir yapabilirsiniz.

8 gün izin alın 41 gün tatil yapın

Yılbaşı

Tarih: 1 Ocak

Gün: Salı

Süresi: 1 gün

Süresi: 4 gün

8 gün izin alın 41 gün tatil yapın

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Tarih: 23 Nisan

Gün: Salı

Süresi: 1 gün

Süresi: 4 gün

8 gün izin alın 41 gün tatil yapın

Emek ve Dayanışma Günü

Tarih: 1 Mayıs

Gün: Çarşamba

Süresi: 2 gün

Süresi: 5 gün

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