Giriş Tarihi: 27.11.2025 06:52
Aile kurana destek devletten! Yeni yılda evlenen gençlere destek 645 bin TL'ye çıkacak
Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği evlilik kredisi desteği 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla artıyor. Yeni yılda evlenecek gençlere verilecek faizsiz kredi desteği 250 bin lirayı bulacak. Evlenip üçüncü çocuk sahibi olan bir aileye 645 bin lira ödenecek. Peki evlilik kredisi nasıl alınır? Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Çocuk sayısına göre yardım ne kadar? İşte ayrıntılar...