Aile kurana destek devletten! Yeni yılda evlenen gençlere destek 645 bin TL’ye çıkacak

ÇOCUKLARA 60 AY DESTEK



Çocuk desteği için şartlar var mı?

Çocuk destekleri için herhangi bir şart bulunmuyor. 1 Ocak 2025 sonrası doğacak tüm çocuklar için yeni ödemeler yapılacak. Ödeme için anne veya babadan birisinin Türk vatandaşı ya da Mavi Kartlı olması yetecek. Ödemeler annenin hesabına yapılacak.