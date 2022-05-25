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Haberler Galeri Akaryakıta zam geldi mi? Güncel LPG, benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? 25 Mayıs il il akaryakıt fiyatları
Giriş Tarihi: 25.05.2022 06:13 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 06:14

Akaryakıta zam geldi mi? Güncel LPG, benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? 25 Mayıs il il akaryakıt fiyatları

Akaryakıta indirim geldi mi haberi sürekli aratılmaktadır. Brent petrolün Rus – Ukrayna savaşı sonrası çığırından çıkması ve gittikçe yüksek noktalara gitmesi sonucu dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında müthiş bir yükseliş yaşanmakta. Vatandaşlar da bu sebeple akaryakıta zam geldi mi sorusunu yöneltiyor. Vatandaşlar sürekli brent petrol ne kadar oldu, son durumu haberlerini takip ediyor. Benzin fiyatları son durum merak ediliyor. İşte 25 Mayıs bugünün İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları güncel liste 2022

Akaryakıta zam geldi mi? Güncel LPG, benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? 25 Mayıs il il akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatları sürekli aratılıyor. Benzine zam geldi mi, benzine indirim yolda mı özellikle en çok aratılan sorular arasında yer alıyor. Mazot fiyatları Brent Petrol ile yakından alakalı bir şekilde ilerliyor. Brent Petroldeki hareketliliğe bağlı olarak fiyatlarda yükselmeye gidilebiliyor. Özellikle vatandaşlar güncel akaryakıt fiyat listesini merak ediyor. İşte 25 Mayıs akaryakıt fiyat listesi

Akaryakıta zam geldi mi? Güncel LPG, benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? 25 Mayıs il il akaryakıt fiyatları

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

Brent petrolün yükselip düşmesi, direkt olarak akaryakıt piyasasını etkilemekte. Brent Petrol şu an 114,96 dolar seviyesinde.

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Akaryakıta zam geldi mi? Güncel LPG, benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? 25 Mayıs il il akaryakıt fiyatları

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,85 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,85 TL

Akaryakıta zam geldi mi? Güncel LPG, benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? 25 Mayıs il il akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,03 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,05 TL

Akaryakıta zam geldi mi? Güncel LPG, benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? 25 Mayıs il il akaryakıt fiyatları

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 22,96 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,18 TL

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