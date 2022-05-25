Giriş Tarihi: 25.05.2022 06:13 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 06:14

Akaryakıta zam geldi mi? Güncel LPG, benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? 25 Mayıs il il akaryakıt fiyatları

Akaryakıta indirim geldi mi haberi sürekli aratılmaktadır. Brent petrolün Rus – Ukrayna savaşı sonrası çığırından çıkması ve gittikçe yüksek noktalara gitmesi sonucu dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında müthiş bir yükseliş yaşanmakta. Vatandaşlar da bu sebeple akaryakıta zam geldi mi sorusunu yöneltiyor. Vatandaşlar sürekli brent petrol ne kadar oldu, son durumu haberlerini takip ediyor. Benzin fiyatları son durum merak ediliyor. İşte 25 Mayıs bugünün İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları güncel liste 2022